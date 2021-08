Max Verstappen n’intéresse pas Mercedes sur le marché des conducteurs

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a exclu Max Verstappen comme option potentielle pour rejoindre les Silver Arrows de Red Bull.

Avec l’avenir de Lewis Hamilton avec Mercedes solide et sécurisé, tous les regards restent tournés vers le pilote qui sera son coéquipier pour la saison 2022 et au-delà.

La bataille a été longue et interminable entre l’actuel pilote Mercedes Valtteri Bottas, qui cherche à prolonger son séjour pour une sixième saison, et George Russell, qui est inscrit aux Silver Arrows et arrive à la fin d’une première saison de trois accord d’un an avec Williams.

Alors que l’attente d’une réponse définitive et les délibérations se poursuivent, on a demandé à Wolff s’il y avait une tentation persistante d’approcher Verstappen – ce que le patron de Mercedes a déjà fait.

Mais, Wolff a exclu cette possibilité et a déclaré que le haut du marché des conducteurs en dehors de Mercedes semble assez stable.

“Je pense que Verstappen et son entourage sont très heureux là où ils sont”, a déclaré Wolff, cité par GPFans.

« Red Bull est leur équipe et leur maison, et pourquoi ne pas le garder comme ça ? Je pense que nous avons nos plans avec nos pilotes, et Ferrari a un excellent alignement, et Lando Norris chez McLaren semble plutôt installé, donc je pense que la trajectoire est définie.

« Nous ne cherchons pas de chauffeur.

Décevant d’avoir deux courses d’affilée tant de malchance. J’ai essayé d’en tirer le meilleur parti, mais avec notre voiture endommagée, c’était une course très difficile. Nous rebondirons après la pause estivale ⚔️ Merci pour votre soutien, super de revoir l’armée orange là-bas 🔸 #HungarianGP pic.twitter.com/7eS8nDxh6U – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 1er août 2021

Même s’il y a une suggestion d’un retard pour que Mercedes décide entre Bottas et Russell pour 2022, Wolff a déclaré que la pause estivale – maintenant presque terminée avec le Grand Prix de Belgique à venir ce week-end sur le circuit emblématique de Spa – serait utilisée pour travailler vers la réponse que nous attendons tous d’entendre.

«Nous voulons prendre la décision cet été [break]”, a ajouté Wolff.

« Il existe également une variété d’opinions au sein de l’équipe et du conseil d’administration de Daimler, et nous devons juste garder la tête haute et dire : « D’accord, à quoi tout le monde pense-t-il ? » »