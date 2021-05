Max Verstappen: ‘No bulls ** t’ avec ‘figure paternelle’ Helmut Marko

Max Verstappen entretient une relation solide avec Helmut Marko et Christian Horner chez Red Bull, affirmant que Marko est «comme un père» pour lui.

Alors que le Dr Marko n’est pas étranger aux déclarations controversées, y compris en blâmant carrément son propre pilote Sergio Perez pour un accident de FP1 avec Esteban Ocon à Imola, et a fait partie d’une équipe qui a montré sa séquence impitoyable dans le passé avec des rétrogradations sans cérémonie de Verstappen. coéquipiers ces dernières années, le Néerlandais dit qu’il aime son approche «directe» de la façon dont il aide à diriger l’équipe.

Verstappen a rejoint le programme junior Red Bull en 2014 avant de franchir le pas pour devenir le plus jeune pilote de Formule 1 l’année suivante, gagnant sa promotion dans l’équipe senior Red Bull au début de 2016 après que Daniil Kvyat ait été renvoyé à Toro Rosso (maintenant AlphaTauri). .

“Helmut est comme un père pour moi, oui”, a déclaré le Néerlandais à RacingNews365.nl. «J’ai une très bonne relation avec eux deux, et avec Helmut… il dit ce qu’il pense et est toujours simple et j’aime ça. Avec lui, pas d’histoires de taureaux.

«Ce rapport avec Marko est tout simplement très bon et celui avec Christian aussi. Nous avons vécu tellement de choses au fil des ans, bien sûr, que tout va bien. Nous nous entendons bien. »

La manche 5 est en cours de chargement… ⚔️ # MonacoGP 🇲🇨 # F1 pic.twitter.com/FuDaHf5QBs – Formule 1 (@ F1) 17 mai 2021

La question de savoir qui était le meilleur pilote parmi Marko et Horner a été posée à l’homme de tête de Red Bull. Le directeur de l’équipe, Horner, est entré dans la Formule 3000 avant d’abandonner la course à temps plein et de devenir le plus jeune patron de l’équipe de F1 sur la grille à l’âge de 32 ans, après que Red Bull a racheté Jaguar à temps pour la saison 2005.

Marko, quant à lui, a couru 10 fois en Formule 1 et a remporté les 24 Heures du Mans en 1971 aux côtés de Gijs van Lennep, aux côtés d’une meilleure finition de sa catégorie l’année précédente.

“Helmut, bien sûr, est arrivé en Formule 1. Alors oui, c’est difficile à dire, mais au final je pense que c’est Helmut, mais il vaut peut-être mieux leur demander ensemble”, a ajouté Verstappen.

