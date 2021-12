Max Verstappen nominé pour le gong BBC Sports Personality

Max Verstappen de Red Bull sera en lice pour le prix BBC Sports Personality of the Year World Sports Star Award plus tard en décembre.

L’événement de la personnalité sportive de l’année est organisé chaque année par la BBC en décembre, conçu pour reconnaître et célébrer les succès sportifs britanniques, bien qu’une catégorie internationale soit également active pour récompenser les réalisations d’un athlète étranger.

Verstappen est engagé dans une bataille acharnée avec le Britannique Lewis Hamilton, double vainqueur du principal prix de la personnalité sportive de l’année, lors du championnat du monde de Formule 1 2021.

Les deux pilotes se dirigent maintenant vers le très important Grand Prix d’Abou Dhabi à égalité avec 369,5 points, Verstappen détenant la tête du championnat des pilotes en raison de son plus grand nombre de victoires en course que Hamilton cette saison.

Et tout comme son chemin vers le titre des pilotes, Verstappen aura également une compétition très difficile dans la course pour le gong international World Sports Star.

Premier sur sa liste de rivaux avec l’as de tennis serbe Novak Djokovic, qui a remporté trois des quatre titres du Grand Chelem proposés en 2021, à savoir l’Open d’Australie, l’Open de France et Wimbledon.

Rachael Blackmore, la première femme jockey à remporter le Grand National, en avril 2021, est également sur la liste, tout comme Tom Brady qui a marqué sa septième victoire au Super Bowl dans le cadre du triomphe de son équipe, les Tampa Bay Buccaneers. , dans le football américain.

Saul ‘Canelo’ Alvarez, le premier boxeur à devenir champion du monde incontesté des super-moyens, détenant simultanément les ceintures de quatre organes directeurs différents, est également en lice, ainsi que la sprinteuse jamaïcaine Elaine Thompson-Herah, qui a remporté trois médailles d’or au retardé les Jeux olympiques de Tokyo cette année dans les épreuves de relais 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres.

Le dernier pilote de Formule 1 à remporter le prix international était Sebastian Vettel en 2013, après avoir remporté son quatrième championnat des pilotes d’affilée.

Le vote est maintenant ouvert sur le site Web de la BBC.