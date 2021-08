Max Verstappen, oublie Silverstone

01.08.2021 à 6h30 CEST

Le pilote Red Bull Max Verstappen n’a pas pu battre les deux Mercedes en qualifications pour le Grand Prix de Hongrie et partira de la troisième place, devant son coéquipier, Sergio Pérez.. Suite à l’incident néerlandais entre le pilote britannique Lewis Hamilton, à Silverstone, la Coupe du monde est plus serrée que jamais et la Hongrie pourrait signifier des changements en haut du tableau.

Max Verstappen et Lewis Hamilton ont joué dans l’un des moments les plus critiques du championnat : la tension entre les deux s’est terminée par une collision qui a mis le Néerlandais hors de la course, ce qui il est allé contre le mur avec une grande violence. L’Anglais, qui a connu des problèmes de pneumatiques pendant la course, a fini par remporter un retour historique contre Leclerc à deux tours de l’arrivée du drapeau à damier.

La présence des deux Mercedes en tête de grille donne à Lewis Hamilton un certain favoritisme. L’Anglais a volé dans le dernier tour avec un temps de 1:15:419, près d’une demi-seconde de plus que son principal rival, Max Verstappen. Les Red Bulls ont mieux performé en essais libres, mais ont été relégués au deuxième rang.

Égaler ou dépasser Max Verstappen

Lewis Hamilton affronte le Grand Prix de Hongrie avec la possibilité d’égaler et même de dépasser Max Verstappen au classement général après lui avoir coupé 25 points lors de la dernière manche du Championnat du Monde. Parti de la pole, le Britannique veut attaquer le Néerlandais : pour cela il devra gagner et espérer que Verstappen termine troisième ou pire voire deuxième s’il réalise également le meilleur tour en course.

Verstappen a huit points d’avance sur Lewis Hamilton avec 11 Grands Prix à disputer.. Le Grand Prix du Hungaroring signifiera atteindre le milieu du championnat, ce qui pourrait se terminer par des qualifications encore plus serrées qu’elles ne le sont déjà.