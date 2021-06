Max Verstappen : “Parfois, on peut détester ce sport”

C’était évident d’après sa réaction immédiate, mais Max Verstappen a confirmé “parfois, vous pouvez détester ce sport” après son accident à Bakou.

Le Néerlandais semblait être en train de remporter une troisième victoire de la saison dans le Grand Prix d’Azerbaïdjan à quatre tours de la fin lorsque, tout comme Lance Stroll plus tôt dans la course, il a subi une défaillance de pneu dans la longue ligne droite des stands et a heurté la barrière à grande vitesse. .

Un certain 25 points, plus un de plus pour le tour le plus rapide, étaient allés en un instant à l’aspirant au Championnat du monde, dont la frustration était évidente et palpable – il a donné un coup de pied avec colère dans le pneu crevé de sa Red Bull avant de se précipiter sur la piste hors de danger.

“Frustant et très décevant si près de l’arrivée pour abandonner avec une crevaison de pneu”, a déclaré Verstappen aux journalistes par la suite.

« C’est une grande honte. Parfois, vous pouvez détester ce sport – pendant quelques heures, puis tout ira bien à nouveau.

« Honnêtement, jusque-là, c’était une excellente journée – la voiture était en feu, je faisais juste ce que je devais faire derrière moi, j’étais assez confortablement en tête. Cela aurait été, disons, une victoire facile. Mais, bien sûr, il n’y a aucune garantie dans le sport.

Cela aurait pu être bien pire pour le joueur de 23 ans, cependant, qui regardait le canon d’un swing de 25 points vers son rival pour le titre Lewis Hamilton lorsque la course a été redémarrée après un arrêt au drapeau rouge pour l’accident de Verstappen .

Mais alors qu’il tentait de dépasser l’autre Red Bull, de Sergio Perez, dans le virage 1 pour prendre la tête, les freins de Hamilton n’ont pas fonctionné – il a révélé qu’il avait appuyé par erreur sur un interrupteur – et il est allé directement dans la voie de secours, terminant finalement 15e et hors des points.

Il aurait pu y avoir un gain significatif pour l’un ou l’autre des prétendants au titre, mais finalement aucun d’eux n’a marqué du tout, Verstappen restant quatre points d’avance au classement.

« C’est dommage car nous avons raté l’occasion de creuser l’écart [in the championship] car nous savons que lorsque nous arrivons sur des pistes normales, les Mercedes sont normalement très fortes. C’est donc un peu dommage de ne pas creuser un peu plus l’écart », a ajouté Verstappen.

« Bien sûr, à la fin, nous avons eu un peu de chance avec Lewis qui est allé directement au virage 1, donc nous menons toujours le championnat du monde, mais ce n’est pas comme nous le voulions.

“Je voulais vraiment creuser cet écart et gagner cette course parce que cela aurait été formidable pour l’équipe.”

