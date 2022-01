Max Verstappen parmi les engagés des 24 Heures Virtuelles du Mans

Max Verstappen est l’un des nombreux grands noms du monde du sport automobile participant aux prochaines 24 Heures du Mans virtuelles.

Le champion du monde 2021 a fait beaucoup de courses virtuelles pour l’équipe Redline pendant la saison morte dans le passé, et cela reste le cas cette année.

Une version virtuelle de la course emblématique aura lieu du 15 au 16 janvier, et Verstappen conduira pour l’équipe aux côtés du pilote IndyCar de McLaren Felix Rosenqvist et de deux pilotes de simulation, Max Benecke et Atze Kerkhof, dans la division LMP.

Chaque équipe en compétition doit avoir deux pilotes classés FIA, ce qui signifie que l’homme Red Bull et Rosenqvist ne sont pas les deux seuls coureurs professionnels de haut niveau à participer.

Juan Pablo Montoya conduira la LMVS Guest Car avec son fils Sebastian, tandis que le champion IndyCar 2021 Alex Palou courra pour l’équipe Fordzilla.

Realteam Hydrogen Redline a remporté la manche d’ouverture de la série et alignera le pilote de Formule 2 Felipe Drugovich et le pilote de Formule E Oliver Rowland en tant que professionnels.

🦁Le Champion #F1 2021 @Max33Verstappen est dans la maison #LeMansVirtual ! Le Néerlandais rejoindra @TeamRedlineSim alors qu’il part à la recherche de la plus grande couronne de la course sim – les 24 Heures du Mans virtuelles 💪 🌐https://t.co/sbGVIfek89 #WelcomeMax 🤝 pic.twitter.com/VIDszQaAjc – Le Mans Virtuel (@LeMansVirtual) 7 janvier 2022

Mercedes, Red Bull et Alpine sont également de la partie, inscrivant leurs équipes eSports habituelles, avec Fernando Alonso capitaine de l’équipe de France mais pas lui-même au volant.

En dehors de la classe LMP qui contient 29 inscriptions au total, la W Series est entrée dans la catégorie GTE, avec une équipe composée des participantes à temps plein Ayla Agren et Fabienne Wohlwend.

Il y a quelques grands noms du monde de la course virtuelle deux avec les deux précédents lauréats du prix du joueur le plus rapide au monde, Rudy van Buren et James Baldwin, conduisant respectivement pour BMW Team Redline et Veloce Racing.

La série virtuelle Le Mans dans son ensemble a un prize pool de 250 000 $, dont la moitié est distribuée pour la prochaine course de 24 heures, qui sera diffusée au public sur un certain nombre de chaînes de médias sociaux.