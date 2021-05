Max Verstappen: Pas besoin de Nico pour me dire à quel point Lewis est bon

Max Verstappen n’a pas besoin de Nico Rosberg pour lui dire à quel point Lewis Hamilton est bon, il sait déjà que son rival pour le titre est «très bon».

Pour la troisième course consécutive, Verstappen s’est retrouvé à se battre contre Hamilton pour une victoire en course, cette fois au Grand Prix du Portugal.

Mais alors que Verstappen a remporté la bataille d’Imola, c’est Hamilton qui est sorti vainqueur du circuit de l’Algarve, dépassant même Verstappen sur la piste pour la position.

Le Red Bull n’a pas été en mesure de suivre, concédant finalement la victoire et opposant une seconde fois dans l’espoir de marquer le point le plus rapide au tour et d’annuler une partie des dégâts.

Ce n’était pas parce qu’il courait large, perdant ce temps au tour pour avoir dépassé les limites de la piste.

Hamilton a étendu son avance au classement des pilotes à huit points.

L’ancien coéquipier de Hamilton, Rosberg, a déclaré à Sky Sports: «Je suis un peu amusé parce que Max Verstappen commence à comprendre de mieux en mieux à quel point Lewis Hamilton est bon.

«Il doit faire tout ce qui est parfait pour le battre au Championnat du monde, mais pour le moment, c’est 2-1 pour Lewis.»

Interrogé sur les commentaires de Rosberg lors de la conférence de presse d’après-course, le Néerlandais s’en moquait.

“Je n’ai pas besoin de Nico pour me faire comprendre à quel point Lewis est bon”, a-t-il déclaré. “Je sais qu’il est très bon, sinon vous ne gagnez pas autant de championnats.”

Quant à Hamilton, le septuple champion du monde a annulé la simple suggestion que Verstappen est seulement maintenant conscient de ce qu’il faut pour se battre au front comme Hamilton le fait depuis des années.

“Je pense qu’aucun de nous ici ne se fait une illusion sur à quel point c’est difficile pour nous, à quel point la bataille est serrée”, a déclaré le pilote Mercedes.

«Nous donnons tous absolument tout dans notre vie de tous les jours afin d’être mieux préparés et de livrer le week-end.

«La pression est immense entre nous tous et je pense qu’il y a énormément de respect entre nous trois et évidemment avec les autres pilotes ici.

«Bien sûr, c’est toujours génial quand vous avez une course comme aujourd’hui où vous êtes capable de suivre et de dépasser et de capitaliser sur les petites marges et les écarts qui ont, mais en même temps, regardez le redémarrage.

«Max avait absolument tout retiré du Red Bull et nous a donné une belle course pour notre argent, alors je pense que ça va être comme ça pour le reste de la saison, ce qui, je pense, peut être incroyablement excitant.

