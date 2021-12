Max Verstappen pensait que la promotion Red Bull 2016 était une blague

Helmut Marko a révélé que Max Verstappen pensait initialement que parler de ses débuts pour Red Bull lors du Grand Prix d’Espagne 2016 était « un non-sens ».

Après avoir été amené dans le giron de Red Bull, le premier pilote à temps plein de Verstappen était avec son équipe junior, Toro Rosso, qui a fait ses débuts au Grand Prix d’Australie 2015.

Un peu plus d’un an plus tard, le Néerlandais était en route pour l’équipe principale de Red Bull, remplaçant Daniil Kvyat à partir du Grand Prix d’Espagne 2016, une course qu’il a remportée alors qu’il marquait ses débuts chez Red Bull avec style.

Cependant, alors que la perspective de cette opportunité commençait à émerger au cours d’un dîner à Graz, seul le père de Max, Jos Verstappen, sentit qu’une telle décision allait arriver.

Quant à Max, il n’y croyait pas.

FLASH-BACK : ESPAGNE 2016 Plus jeune leader d’une course de F1 ✅ Plus jeune pilote à monter sur le podium ✅ Plus jeune vainqueur de course Le #SpanishGP sera toujours spécial pour @Max33Verstappen pic.twitter.com/Urt3yWxmDm – Formule 1 (@F1) 12 mai 2018

Interrogé par Motorsport.com sur cette rumeur, Marko, directeur du programme pilote Red Bull, a déclaré : « C’est vrai, oui. Jos s’est rendu compte que quelque chose se passait et que Max conduisait peut-être pour Red Bull, mais Max a pensé que c’était une pure absurdité.

« J’ai appelé Jos tôt le matin et je lui ai dit que nous devions nous rencontrer à Graz. Pendant le déjeuner qui a suivi, je n’ai pas pu aller droit au but. En même temps, il se passait toutes sortes de choses en Angleterre en termes de contrats et de préparatifs, donc j’ai dû en discuter un peu.

«Ce n’est qu’à la fin de ce déjeuner que j’ai pu me mettre au travail, alors que Max se demandait déjà pourquoi il était là.

« De toute façon, avant que Max ne vienne à Graz, il aurait pu savoir ce qui se passerait, surtout s’il avait écouté Jos. (Rires) Par coïncidence, nous en avons discuté lors d’un dîner à Austin cette année. »

Verstappen était déjà entré dans l’histoire de la F1 lorsqu’il a fait ses débuts en Formule 1 à l’âge de 17 ans seulement, et donc le promouvoir ensuite chez Red Bull à seulement 18 ans était sans doute un risque encore plus grand pour l’équipe autrichienne.

Cependant, comme l’a finalement montré Espagne 2016, Red Bull avait raison de parier sur son pilote.

« L’ensemble du projet Max Verstappen a en fait été un gros risque ! (rires) », a déclaré Marko.

« Mais non, avec Raymond Vermeulen (co-gérant de Verstappen) et Jos, il avait bien sûr des professionnels derrière lui.

« Avec ce background et compte tenu de sa performance chez Toro Rosso, il était assez logique de le promouvoir.

« En dehors de Sergio Perez cette année, nous avons également systématiquement choisi des pilotes issus de notre propre formation chez Red Bull Racing. »