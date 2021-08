Max Verstappen pense que la course aurait dû commencer à 15h

in

Max Verstappen pense que les choses auraient pu mieux se passer à Spa si la course avait été correctement lancée à l’heure initiale de 15h.

Le Grand Prix de Belgique n’a finalement consisté en aucune course réelle, avec seulement une poignée de tours effectués et tous derrière la voiture de sécurité.

Cela est dû aux conditions très humides, avec de la pluie détrempant la piste avant le début de la course, qui s’est déroulée derrière le SC pour le tour de formation avant qu’un drapeau rouge ne soit agité, et s’est poursuivie jusqu’à ce que deux autres tours soient bouclés plus tard.

Pendant les premières heures de départ, Verstappen a déclaré qu’il pensait que la piste était correcte, et après la course, il a soutenu qu’il aurait été préférable d’essayer de démarrer plutôt que de suspendre rapidement la procédure.

“C’est vraiment dommage de ne pas faire de bons tours, mais les conditions étaient très difficiles là-bas”, a déclaré le Néerlandais par la suite.

«J’ai dit à 15h30, genre, allons-y. Je pense que les conditions étaient correctes, mais la visibilité était très faible. Donc je pense que si nous avions commencé à trois heures, nous aurions eu une meilleure chance.

«Mais néanmoins, après cela, il est resté très humide et a continué à pleuvoir. C’est une victoire, mais pas comment vous voulez gagner.

“Je pense que pour aujourd’hui, vous savez, un grand mérite revient à tous les fans autour de la piste pour rester ici, vous savez toute la journée sous la pluie et les conditions froides et venteuses, je pense qu’ils sont les plus grands gagnants aujourd’hui.”

Le moment où Max Verstappen a été confirmé vainqueur de la course à Spa #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/0iyrCp9owC – Formule 1 (@F1) 29 août 2021

Comme deux tours ont finalement été bouclés, le résultat de la course a été officialisé et Verstappen a ainsi remporté la victoire la plus facile de sa carrière.

En revanche, du fait que 75% de la distance de course n’a pas été parcourue, seuls des demi-points ont été attribués, ce qui signifie qu’il reste derrière Lewis Hamilton, qui a terminé P3, au classement.

Avec seulement trois points d’écart entre eux maintenant, il est confiant de pouvoir reprendre la tête du championnat dans les prochaines manches.

“Nous devons continuer à pousser, continuer à essayer, bien sûr, de le fermer et bien sûr, d’aller de l’avant”, a-t-il ajouté.

« Nous avons encore quelques courses pour le faire. Et je suis convaincu que nous avons une bonne voiture, nous devons juste continuer à essayer d’en tirer un peu plus de performances.