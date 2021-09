Max Verstappen pense que le succès de Russell est en grande partie dû à la voiture

Max Verstappen dit que si George Russell est très bon, la voiture britannique Williams n’est pas non plus aussi mauvaise que les gens le pensent.

Le futur pilote Mercedes a connu une excellente forme ces derniers temps, marquant des points dans quatre des cinq dernières courses et se qualifiant à deux reprises dans le top trois.

Avant cela, il n’avait jamais marqué de points pour Williams qui n’avait réussi à accumuler qu’un seul top 10 depuis le début de la campagne 2019.

Bien qu’il ait fait l’éloge du joueur de 23 ans, Verstappen pense également que la machinerie de l’équipe britannique n’est pas aussi mauvaise que certains le croient.

“George, c’est sûr que c’est un très, très bon pilote”, a déclaré le Néerlandais selon Motorsport.com.

« Mais quand vous pouvez faire ce genre de choses, cela montre également que la voiture n’est pas si mauvaise que les gens le pensent. »

« Il a marqué des points et réalisé de bonnes qualifications, et bien sûr, à Spa, cette voiture n’est pas une Red Bull ou une Mercedes, mais ils ont aussi utilisé plus d’ailes et plus d’appui. Alors naturellement, tout commence à se rapprocher un peu plus.

“Néanmoins, il a quand même fait un travail incroyable, mais je pense que les gens doivent comprendre que cette voiture n’est pas aussi mauvaise qu’on le pense.”

Une fin mouvementée à un week-end de folie, mais c’est un point qu’on va prendre Nous continuons d’avancer 👊 pic.twitter.com/OzTwnvtqNI – Williams Racing (@WilliamsRacing) 26 septembre 2021

Dave Robson, le responsable des performances de Williams, n’est pas en désaccord avec les commentaires de Verstappen, admettant que la voiture a joué un grand rôle dans l’amélioration des résultats.

Il pense également que la capacité de l’équipe à prendre les bonnes décisions, en particulier dans des conditions changeantes, a été un facteur important.

“Je veux dire, oui, la voiture est un facteur”, a-t-il déclaré.

« Si c’était vraiment mauvais, alors nous ne serions pas en mesure d’obtenir ces résultats. Nous n’avons pas ajouté d’aile à la voiture. C’est donc notre meilleure voiture sèche proposée.

“Je pense que ce que nous faisons du bon travail, c’est d’être sur la bonne partie de la piste au bon moment, en général, avec une petite exception dans le cas de George étant Q1 [in Russia].

« Nous semblons être en mesure de trouver une bonne adhérence avec ces pneus intermédiaires dans ces conditions. Et dans ce cas, les nappes aussi au bout là. Mais je pense qu’il s’agissait simplement de les aborder assez tôt.

« La voiture a certainement des atouts, et certainement par rapport à la voiture de l’an dernier. Il a des atouts, ce n’est pas terrible.