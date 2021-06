Max Verstappen perd la tête à Bakou avec l’éclatement d’un pneu

Max Verstappen était sur la bonne voie pour remporter le Grand Prix d’Azerbaïdjan, jusqu’à ce que son pneu arrière gauche tombe en panne de manière dramatique.

Le Néerlandais avait rejoint le poleman Charles Leclerc, Lewis Hamilton et Sergio Perez dans une bataille à l’avant lors du premier relais à Bakou.

Verstappen a pu dépasser Leclerc en piste, et aidé par un lent arrêt au stand pour Hamilton, il a ensuite complété le surcoupage sur le Britannique, prenant la tête de facto.

Au 30e tour, Lance Stroll a déclenché une voiture de sécurité lorsque son pneu dur arrière gauche a échoué, provoquant un énorme shunt pour le pilote Aston Martin dans la ligne droite principale, dont il est heureusement sorti indemne.

À ce stade, Verstappen était en P1, et une fois libéré par la voiture de sécurité, il a commencé à rétablir l’écart sur son coéquipier Sergio Perez derrière.

TOUR 47/51 Max est sorti de la voiture. On dirait qu’un problème avec son pneu arrière gauche a provoqué sa sortie dramatique #AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/2LMONjC1qJ – Formule 1 (@F1) 6 juin 2021

La catastrophe a cependant frappé au tour 47 sur 51 lorsque le pneu dur arrière gauche de Verstappen a échoué exactement de la même manière que celui de Stroll, l’amenant à s’écraser le nez le premier dans le mur dans la ligne droite de départ/arrivée. Heureusement, lui aussi n’a pas été blessé.

“C’était exactement le même pneu qui a échoué sur Stroll, donc je pense que c’est un problème de pneu”, a déclaré le patron de Red Bull Christian Horner à Helmut Marko, leur patron du programme de pilotes, sur le mur des stands.

La colère était claire lorsque Verstappen est sorti du cockpit alors qu’il allait donner un coup de pied à ce pneu dégonflé, tandis que les drapeaux rouges étaient sortis pour arrêter la course.

Pirelli avait décidé d’aller encore plus loin dans sa sélection de pneus pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021, en sélectionnant les pneus C3, C4 et C5, le caoutchouc le plus tendre qu’ils ont dans leur gamme.

Et avec une paire de défaillances de pneus qui ont créé des accidents potentiellement très dangereux, des questions seront posées sur les choix de Pirelli.

“Michael, je sais que vous êtes occupé, nous n’avons reçu aucun avertissement de cette panne, rien, rien dans un métro, des vibrations”, a déclaré Jonathan Wheatley, directeur de course de Red Bull au directeur de course de la FIA, Michael Masi.

Verstappen était sur le point d’étendre son avance sur Hamilton au championnat des pilotes, mais cet accident aura désormais des implications majeures dans la course au titre.

Hamilton devrait être classé P2, et avec ce résultat, il prendrait la tête du championnat avec lui dans le Grand Prix de France.

