Max Verstappen peut faire un grand pas vers le titre à Sotchi

Si Max Verstappen résiste à nouveau à la tempête d’un bastion Mercedes, alors sa route vers le championnat du monde semblera beaucoup plus claire.

La dernière fois à Monza, tous les signes indiquaient une victoire de Mercedes autour du « Temple de la vitesse », et bien qu’il s’agisse finalement d’une victoire propulsée par Mercedes, ce n’est pas l’équipe d’usine qui l’a remportée.

Mais alors que McLaren a volé la vedette avec un doublé à Monza, Verstappen s’est attelé à sa mission de limiter les dommages que Mercedes et Lewis Hamilton pourraient infliger à ses espoirs de titre.

En fin de compte, Verstappen est allé plus loin, étendant en fait son avance sur Hamilton à cinq points, grâce à la P2 en qualifications de sprint, tandis que la course s’est terminée par un DNF pour la paire alors qu’ils se heurtaient à la chicane Rettifilo.

Peut-être pas comme il le souhaitait, mais le travail a été fait pour Verstappen, et il fait maintenant face à un autre défi énorme mais crucial sous la forme du Grand Prix de Russie.

Si Monza est considéré comme un bastion pour Mercedes, alors l’Autodrom de Sotchi est leur royaume – la Formule 1 a visité ce circuit de 3,634 milles chaque année depuis 2014 et c’est à chaque fois un vainqueur Mercedes.

Et donc, si Verstappen peut au moins rester sur la queue de Hamilton dans le classement post-Grand Prix de Russie, alors il est difficile de le voir arrêté alors que les sites reviennent ensuite en faveur de Red Bull à partir de là.

Cependant, on a l’impression que le championnat des constructeurs s’éloigne de Red Bull.

Libéré des entraves d’un avenir incertain, Bottas avait l’air d’un pilote complètement différent au volant de la Mercedes W12 à Monza, en tête des qualifications, remportant les qualifications Sprint, puis luttant de la dernière à la P3 lors du GP d’Italie.

La Russie a toujours été une étape favorite du calendrier pour Bottas, double vainqueur en 2017 et 2020, donc les chances ne sont pas bonnes pour Red Bull.

Avec un déficit de 18 points sur Mercedes et Perez en difficulté, Red Bull pourrait être contraint de se concentrer exclusivement sur le titre Pilotes si Sotchi ne suit pas son chemin.

Mais malgré toutes les discussions sur Mercedes et Red Bull, nous ne pouvons pas exclure d’autres exploits de McLaren.

La Russie marque un retour au format traditionnel du week-end de course, mais McLaren a remporté son doublé en Italie très au mérite, et aura donc à nouveau envie de tenter sa chance sur une autre piste à haute puissance.

Daniel Ricciardo est bel et bien de retour en forme avec cette victoire déclarée à Monza, et avec Lando Norris rentrant à la maison P2, pour la première fois, nous avons vu la paire de McLaren sous la forme puissante que nous soupçonnions d’être possible.

Ferrari était également solide à domicile, mais ce léger manque de puissance du moteur par rapport à la Mercedes PU leur a refusé cette dernière étape pour rivaliser avec McLaren, mais n’écarte pas Charles Leclerc ou Carlos Sainz harcelant Red Bull pour une place sur le podium à Sotchi.

La bataille toujours serrée du milieu de terrain se déroulera alors juste derrière, même si plusieurs pilotes nourrissent l’espoir d’émerger pour bouleverser une Red Bull, une Ferrari ou une McLaren.

Pierre Gasly d’AlphaTauri a connu une saison exceptionnelle, mais motivé par la frustration du camouflet de Red Bull en 2022 et les problèmes de fiabilité à Monza, le Français sera un homme en mission une fois qu’il aura déclenché l’AT02 autour de Sotchi.

Pour son coéquipier Yuki Tsunoda, c’est un autre facteur de confiance alors qu’il revient sur une piste où il détient l’expérience de ses journées en Formule 2 et Formule 3.

Alpine est également une équipe à surveiller de près en Russie. Fernando Alonso a déclaré que si leur voiture n’est pas la meilleure au milieu de terrain, leur équipe l’est dans l’ensemble, avec quatre doubles points au cours des cinq dernières courses, confirmant les propos de l’Espagnol.

Lui et son coéquipier Esteban Ocon chercheront à maximiser toutes les autres opportunités qui se présenteront au GP de Russie.

Williams est une équipe très implantée dans la conversation au milieu de terrain maintenant, ayant marqué des points lors de trois de leurs quatre dernières courses, et surtout Nicholas Latifi a fait un pas en avant clair, s’avérant désormais une véritable menace aux côtés de son coéquipier George Russell.

Les points en Russie ne seront cependant pas une cible facile, avec les Aston Martin de Sebastian Vettel et Lance Stroll qui se cachent, tandis qu’Antonio Giovinazzi d’Alfa Romeo, se battant pour son avenir en Formule 1, a offert une menace aux coureurs du milieu de terrain supérieur lors des dernières manches, surtout sur un tour.

Et après deux week-ends de course, Alfa Romeo accueillera à nouveau Kimi Raikkonen de l’autre côté du garage, le Finlandais maintenant complètement remis de Covid et cherchant à reprendre sa tournée de retraite sur la route.

Quant à Haas, alors qu’il fut un temps où les week-ends tranquilles à l’arrière étaient démoralisants, ils en apprécieraient probablement un maintenant compte tenu des récentes querelles entre Mick Schumacher et Nikita Mazepin.

Alors que les batailles verbales se sont quelque peu calmées à Monza, les frictions sur la piste n’ont pas eu lieu, Mazepin a écopé d’une pénalité de cinq secondes après avoir envoyé Schumacher faire un tour pendant le Grand Prix d’Italie.

Mazepin s’est excusé pour son rôle dans la collision, tandis que Schumacher travaille avec Haas pour trouver une issue à ces tensions alors qu’ils se dirigent vers la course à domicile de Mazepin.

Les deux pilotes devraient à nouveau être confirmés comme coéquipiers pour 2022…