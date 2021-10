Si l’on se souvient de l’histoire, conserver son avance au titre sur Lewis Hamilton sera toute la tâche de Max Verstappen au Grand Prix des États-Unis.

Le Néerlandais n’a en aucun cas été pauvre sur le Circuit des Amériques dans le passé. L’un des moments forts de sa saison recrue a été lorsqu’il y a terminé P4 dans sa Toro Rosso, alors qu’il est monté sur le podium lors des deux dernières courses américaines et a failli le faire en 2017 lorsqu’il a fait un mouvement audacieux dans le dernier tour sur Kimi Raikkonen. cela a été jugé illégal.

Cependant, ce record n’est rien en comparaison de celui de Hamilton, l’homme Mercedes ayant remporté cinq courses et deux titres au Texas. Bien qu’il ne soit pas en mesure de remporter le championnat du monde cette année encore, une sixième victoire aiderait énormément ses chances, éliminant ainsi le déficit de six points auquel il est actuellement confronté.

Les résultats passés ne sont pas la seule raison pour laquelle Hamilton traverse l’étang en tant que favori. Au cours des dernières manches, Mercedes a été plus forte que Red Bull assez confortablement et semble prête à l’être à nouveau.

L’équipe allemande a confortablement pris le dessus sur ses adversaires en matière de vitesse en ligne droite – à tel point que Red Bull cherche des réponses de la FIA – et c’est un domaine crucial pour la prochaine piste du calendrier.

En termes simples, à moins que Hamilton n’ait des problèmes de fiabilité ou ne soit impliqué dans un incident, Verstappen devra sûrement livrer l’un des entraînements de sa vie s’il veut étendre son avance au championnat.

Sa tâche sera au moins facilitée s’il est aidé par son coéquipier Sergio Perez, comme il l’a fait lors de la dernière course. Si le Mexicain et Valtteri Bottas reprennent tous les deux là où ils se sont arrêtés, les choses pourraient devenir très intéressantes.

On a hâte de retrouver notre #Tifosi américain 🥰 Donnez-nous un 👋 si vous partez à COTA ce week-end 🇺🇸#essereFerrari 🔴 #TifosiTuesday pic.twitter.com/cYc8BvC2SB – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 19 octobre 2021

Mercedes n’est pas la seule équipe à avoir fait de grands progrès en matière de vitesse en ligne droite ces derniers temps, Ferrari le fait également grâce à son nouveau groupe motopropulseur.

Cela leur a donné l’avantage sur McLaren la dernière fois en Turquie et l’écart entre les deux dans la lutte pour la P3 dans le championnat des constructeurs n’est plus que de sept points et demi.

Si l’équipe britannique veut rester en tête, elle aura besoin de Daniel Ricciardo pour performer à un meilleur niveau qu’il ne l’a fait pendant une grande partie de cette saison. Ils peuvent prendre un peu d’espoir du fait que la dernière fois qu’il a couru sur ce circuit, il a terminé P6 dans une Renault et la dernière fois qu’il a atteint la ligne d’arrivée avant cela, il est monté sur le podium.

Ferrari n’a pas de tels problèmes avec ses pilotes, avec Carlos Sainz et Charles Leclerc en excellente forme. Cependant, avec seulement un demi-point les séparant au classement, les choses pourraient potentiellement devenir un peu fougueuses entre eux deux.

Cela ferait le jeu du reste du milieu de terrain, dont Alpine espère être le plus fort. L’équipe de France a réussi à marquer des points à chaque course depuis la deuxième manche et en Fernando Alonso, avoir un pilote qui n’a terminé qu’une seule fois en dehors des six premiers en atteignant la ligne d’arrivée à Austin.

Remarquez que l’Espagnol devra peut-être se contenter d’une machinerie inférieure à celle de ses proches rivaux, Aston Martin et AlphaTauri ayant tous deux des courses plus solides la dernière fois.

Pierre Gasly en particulier sera une menace. Après avoir échoué à marquer des points en Italie et en Russie, le Français a obtenu son sixième top six de la saison à Istanbul Park.

Il n’obtiendra peut-être pas trop d’aide de son coéquipier. Yuki Tsunoda a connu des difficultés sur les circuits sur lesquels il n’a jamais couru auparavant cette saison et COTA fait partie de cette catégorie.

C’est une histoire similaire avec les pilotes Aston Martin. Sebastian vettel a connu beaucoup de succès à Austin, gagnant une fois et terminant dans les trois premiers à quatre reprises, mais Lance Stroll n’a jamais marqué de points en trois tentatives.

De retour sur la bonne voie. Austin à côté! pic.twitter.com/HOkWNmB2HC – Williams Racing (@WilliamsRacing) 18 octobre 2021

Pour être juste envers le Canadien, il était dans une Williams dans deux de ces trois courses et l’équipe britannique n’a pas connu beaucoup de succès sur cette piste. D’après la dernière course, dans laquelle les deux pilotes étaient loin du top 10 samedi et dimanche, cela restera le cas même si leur voiture devrait être mieux adaptée qu’elle ne l’était à Istanbul Park.

Même ainsi, ce sera très probablement Alfa Romeo plutôt que les coureurs du milieu de terrain qu’ils passeront leur week-end à combattre, et l’équipe basée en Suisse a désespérément besoin de l’emporter dans cette bataille si elle veut garder en vie ses espoirs minces comme un rasoir de prendre la 8e place. le championnat des constructeurs de George Russell and co.

Quelle que soit leur performance, Alfa s’intéressera probablement plus que d’habitude dans les tribunes étant donné leurs liens récents avec les noms américains d’Andretti et Colton Herta.

En parlant de noms américains, Haas ne se sentira pas très optimiste quant à un heureux retour à la maison, même si Mick Schumacher a atteint le deuxième trimestre en Turquie. Franchement, s’ils veulent marquer des points à domicile pour la deuxième fois seulement depuis leur arrivée sur la grille, ils n’auront besoin que d’un miracle.