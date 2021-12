Max Verstappen pilote « tête et épaules » de la saison

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que son pilote Max Verstappen était la classe du peloton 2021.

Verstappen entame le week-end de course le plus stressant de sa carrière au Grand Prix d’Abu Dhabi, où il tentera de devenir champion du monde pour la première fois.

Il détient un avantage sur son rival Lewis Hamilton mais par des marges très minces, le nombre supérieur de victoires de Verstappen pour la saison étant le différenciateur entre les deux.

La saison a oscillé entre les pilotes en termes de rythme absolu, mais Horner ne tarit pas d’éloges sur la façon dont Verstappen a extrait les performances de la RB16B.

Il pense que remporter le titre serait mérité pour son pilote, couronnant une saison où il a été dans une ligue à part dans l’esprit de Horner.

« S’il y a un pilote qui mérite de remporter ce championnat du monde, c’est Max Verstappen », a déclaré Horner lors de son apparition sur le podcast F1 Nation.

« Mercedes a eu la meilleure voiture, il a conduit de manière exceptionnelle. Regardez à quelle distance Valtteri [Bottas] a été à Lewis cette année.

«Max a été la tête et les épaules, pour moi, le pilote de l’année. Il mériterait amplement de gagner ce championnat de la façon dont il a conduit, de la façon dont il s’est conduit.

« Je ne pense pas que les gens réalisent réellement ce que Max fait dans cette voiture. Je ne pense pas que les gens reconnaissent que nous n’avons pas eu la meilleure voiture toute l’année. Max Verstappen a levé cela.

« Je pense qu’il mérite tout le crédit. »

Il serait compréhensible que Verstappen soit nerveux avant cette course finale très importante. Mais tout au long de la saison, il est parfois apparu insensible aux nerfs, peut-être mieux démontré lors de sa course à domicile aux Pays-Bas, gagnant devant une foule immense et impatiente.

Mais le Grand Prix d’Arabie Saoudite la dernière fois était-il un signe de nervosité ? Au cours d’une course plutôt fragmentée, Verstappen a été renvoyé pour conduite défensive trop agressive contre Hamilton à plusieurs reprises, tandis que pour aller avec une pénalité de cinq secondes, il a également obtenu 10 autres après la course pour conduite « erratique ».

Verstappen a ralenti sur l’ordre de Red Bull de laisser passer Hamilton, mais le Britannique a heurté le dos de la RB16B de son rival, les stewards trouvant que Verstappen avait appliqué les freins, déclenchant ainsi le contact.

Cependant, s’adressant aux journalistes à Abu Dhabi, Verstappen ne montrait aucun signe de nervosité, déclarant plutôt que Red Bull avait déjà si bien fait pour atteindre la course finale dans cette position.

L’équipe a encore une chance extérieure de devenir championne des constructeurs mais devrait combler un déficit de 28 points par rapport à Mercedes.

« C’est fondamentalement comme la façon dont nous avons commencé la saison, mais bien sûr maintenant, il ne reste qu’une course », a-t-il déclaré.

« Pour nous, je pense qu’être dans cette position est déjà incroyable, surtout après l’année dernière quand ils [Mercedes] étaient si dominants, et je suis juste heureux d’être ici et de revenir sur la saison déjà. Nous avons eu une année incroyable en tout cas.

« Mais bien sûr, maintenant nous sommes ici, en tant qu’équipe, nous voulons terminer avec style. »