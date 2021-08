Max Verstappen plus « détendu » en tant que prétendant au titre

Pour de nombreux pilotes, être en lice pour un premier Championnat du Monde augmenterait la pression, mais pas pour Max Verstappen.

Après plusieurs saisons à faire ses preuves, mais sans les machines pour monter un défi de titre soutenu, Verstappen a enfin un challenger capable dans le Red Bull RB16B.

Et il en profite pleinement, remportant cinq des 11 premières courses en 2021, bien qu’il ait vu une confortable avance au championnat des pilotes s’évaporer après avoir été éliminé dans le premier tour à Silverstone et au Hungaroring.

Mais le Néerlandais ne ressent aucun stress, seulement du calme.

“Je me sens plus détendu”, a-t-il déclaré à The Race.

«C’est mieux d’être honnête. C’est bien de savoir que tu as la voiture et que je dois faire le boulot. Mais pour moi, cela ne me met plus de pression parce que c’est ce que je dois faire de toute façon.

« C’est ce que j’ai toujours voulu faire. Sinon, il vaut mieux arrêter, non ? Si vous ne vous sentez pas à l’aise d’essayer de jouer.

« Alors, je l’apprécie beaucoup. Et quand vous êtes à la maison, vous n’avez pas besoin d’y penser.

« Je ne m’emporte pas. Je suis juste très concentré sur chaque week-end de course. C’est beaucoup mieux d’aller courir le week-end en sachant qu’il y a de grandes chances de se battre pour une victoire par rapport au fait d’avoir une chance de temps en temps. Donc, je me sens beaucoup mieux.

Le directeur général de la Formule 1, Ross Brawn, a déclaré récemment que Verstappen avait appris à sauter sur chaque point disponible cette saison, mais il pense que c’était déjà un trait qu’il avait repris l’année dernière.

Verstappen était le challenger le plus proche de Mercedes en 2020, remportant deux courses et ramassant les miettes chaque fois qu’une opportunité se présentait.

“Oui, pour moi aussi”, a-t-il déclaré lorsqu’il a suggéré qu’il avait déjà maximisé toutes les opportunités en 2020.

«Je pense que je me suis beaucoup amélioré dans ce domaine au fil des ans, même si je pense que c’est très naturel.

« J’ai fait une année de F3 et ensuite je suis passé directement en F1, donc vous devez apprendre que, surtout quand vous avez une voiture qui se bat davantage à l’avant, vous n’avez pas besoin de courir tout ou rien tout le temps.

« Vous devez marquer des points à chaque Grand Prix. Ce n’est pas toujours possible ou entre vos mains pour marquer des points, mais je pense que ça va déjà bien depuis 2018 je dirais.

« Vous vous améliorez encore, mais j’avais cette approche prête depuis longtemps. Cette année, sachant que vous avez une voiture pour vous battre pour le championnat, vous devez être extra là-dessus.

“Mais j’avais aussi l’impression que l’année dernière je faisais ça.”

En regardant sa performance globale, Verstappen s’est décrit comme étant désormais un pilote “plus doux”, apprenant que ce n’est pas toujours la meilleure approche pour chasser P1 à chaque session.

« J’ai toujours voulu être le premier, avant. Chaque séance d’entraînement. J’ai toujours voulu être le plus rapide là où ce n’est pas toujours nécessaire. C’est ce qui a un peu changé au fil des ans », a-t-il déclaré.

«C’est difficile de dire si je suis meilleur ou quoi que ce soit, me suis-je amélioré.

«Je pense que tout est un peu plus fluide. J’ai à nouveau plus d’expérience, ce qui, je suppose, aide en termes de performances globales.