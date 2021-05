Max Verstappen pourrait avoir “ plus de réserves ” pour une longue bataille pour le titre

Helmut Marko pense que la jeunesse de Max Verstappen pourrait être décisive si sa bataille de championnat du monde avec Lewis Hamilton se déroule.

Cinq courses dans la saison et déjà la course au titre des pilotes 2021 est une affaire de tête-à-tête, avec Verstappen quatre points d’avance sur Hamilton après sa victoire au Grand Prix de Monaco alors que le champion en titre n’a terminé que septième.

Le Lando Norris de McLaren compte 45 points supplémentaires en troisième position, avec les autres pilotes Mercedes et Red Bull, Valtteri Bottas et Sergio Perez, neuf et 12 autres à la dérive respectivement.

À 23 ans, Verstappen est le junior de Hamilton de 13 ans et même si le Britannique est dans une forme physique fantastique, le conseiller de Red Bull, Marko, soupçonne que le jeune homme pourrait avoir un peu plus d’énergie à la fin de ce qui est censé être un record exténuant. Campagne de 23 courses.

Interrogé par Sport Bild pourquoi il pense que Red Bull peut prendre le dessus sur Mercedes après sept ans de domination du constructeur allemand, Marko a déclaré: «Parce que Max appartient à la jeune génération.

«C’est une longue saison et j’espère qu’il a plus de réserves, même si Hamilton a mené des courses incroyables jusqu’à présent cette année.

«Nous avons été humiliés par Mercedes pendant sept ans, poursuivant sans succès le titre. Nous voyons maintenant l’opportunité de riposter. Nous mobiliserons toutes les réserves et possibilités pour y parvenir. »

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

Mais à côté de l’exubérance juvénile de Verstappen se trouve une «maturité» croissante, selon Marko, qui renforce les attributs qui pourraient lui permettre d’arracher le titre à Hamilton.

“Il a certainement atteint un niveau de maturité différent”, a déclaré Marko à Sky Allemagne après le Grand Prix de Monaco. «Nous l’avons gardé sur ses gardes avec les modes de carburant et autres. Il a dû comprendre beaucoup de choses.

«Quand il a commencé à demander qui avait le meilleur tour et avec quel temps, nous l’avons immédiatement bloqué et lui avons dit ‘oubliez tout ça!’

Marko, également responsable du programme de développement des pilotes de Red Bull, convient avec l’autre pilote de l’équipe, Perez, et Christian Horner que le Mexicain doit intensifier ses performances en qualifications.

Perez, à sa première année avec l’équipe, a été beaucoup plus fort le dimanche que le samedi jusqu’à présent, à l’exception d’un départ au premier rang à Imola où le scénario inverse s’est déroulé.

“Jusqu’à présent, il a tout simplement été trop faible en qualifications”, a déclaré Marko avec une brutalité typique. «S’il était à égalité avec [Valtteri] Bottas, je ne pense pas que Mercedes aurait déployé une stratégie à deux arrêts.

«C’est actuellement notre plus gros handicap – nous n’avons tous que deux voitures.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook