Max Verstappen “ pourrait bien ” voir sa carrière chez Red Bull

Max Verstappen dit qu’il «pourrait bien» terminer sa carrière en F1 avec Red Bull, c’est à l’équipe de lui donner une voiture de compétition qui lui donne envie de rester.

Verstappen, qui a fait ses débuts avec Red Bull en 2016 et a célébré pour la dernière fois en Espagne son 100e Grand Prix avec l’équipe, est engagé dans l’équipe de Milton Keynes jusqu’à la fin de la saison 2023.

Il y a cependant des clauses de performance dans son contrat qui lui permettent de partir.

On dit depuis longtemps que Mercedes est sa prochaine destination, bien que cela ne se produise probablement pas tant que Lewis Hamilton reste avec l’équipe.

Le Britannique est, du moins selon Toto Wolff, en ligne pour un nouveau contrat de deux ans, dont la conclusion coïnciderait avec la fin de l’accord Red Bull de Verstappen.

Cela ne signifie pas pour autant que le Néerlandais changera définitivement d’équipes.

S’adressant à RacingNews365.com, on lui a demandé s’il pouvait se voir rester avec Red Bull jusqu’à la fin de sa carrière en F1.

«Cela pourrait bien être», répondit-il. «Cela dépend de combien de temps nous sommes compétitifs et combien de temps je suis moi-même compétitif, bien sûr.

“Gagner me motive, ou plutôt juste la chance de gagner.”

Combien de temps il restera en Formule 1 est également une estimation, mais ne vous attendez pas à ce que le Néerlandais reste aussi longtemps que Kimi Raikkonen, qui détient le record du plus grand nombre de départs en Formule 1, 333.

Lorsqu’on lui a demandé s’il se voyait courir en Formule 1 aussi longtemps que le joueur de 41 ans, Verstappen a répondu: «Non, pas normalement. Je veux continuer à courir aussi longtemps que j’en ai envie.

Mais ce qu’il ne fera certainement pas, c’est de rejoindre Raikkonen pour courir au fond du peloton.

«Ensuite, à un moment donné, j’en aurai fini avec ça», concéda-t-il.

«Bien sûr, c’est une histoire complètement différente si vous vous battez pour les premières places. Si je devais conduire à l’arrière, alors il viendrait un moment où je n’aurais pas envie de le faire.

Cette saison, le joueur de 23 ans s’est retrouvé dans la lutte pour le titre mondial, le premier véritable combat pour le titre de sa carrière.

Gagner un titre, ou plusieurs, est son ambition.

“Je préférerais gagner autant de titres que possible, mais cela dépend du package”, a-t-il déclaré.

«Parfois, vous avez de la chance et c’est bon pour de plus longues périodes et parfois vous n’avez pas de chance. J’espère que je gagnerai quelques titres, mais on ne sait jamais.

