Max Verstappen “ pourrait voir Hamilton gagner à venir ” après un changement de stratégie

Max Verstappen a reconnu qu’il allait être battu par Lewis Hamilton en Espagne, affirmant qu’il pouvait «le voir venir» en fin de course.

Le Néerlandais avait devancé le poleman Hamilton avec un geste audacieux au début pour prendre la tête à Barcelone. Le duo s’est ensuite éloigné du reste du peloton et a mené une bataille de longue durée pour la P1, mais les champions des constructeurs en titre ont rattrapé l’équipe Red Bull par surprise.

L’équipe stratégique de Mercedes dirigée par James Vowles a soudainement basculé vers une stratégie à deux arrêts pour le Britannique au 42e tour alors que les Silver Arrows prenaient un risque sur une approche alternative de la course.

Plutôt que d’opposer le tour suivant pour couvrir Hamilton, Verstappen et Red Bull ont choisi de rester à l’écart et, alors que le champion du monde avait un déficit de 23 secondes à surmonter, il a réussi à combler l’écart sur du caoutchouc plus frais et à dépasser son rival du titre six tours. de la fin, pour remporter sa 98e victoire en Formule 1.

Le joueur de 23 ans était cependant pragmatique après la course, avec des comparaisons directes déjà faites avec le Grand Prix de Hongrie en 2019, où Verstappen a également été pourchassé et dépassé par Hamilton alors que le pilote Mercedes menait une stratégie alternative.

Et cela, Mesdames et Messieurs, est une masterclass stratégique de Mercedes. # F1 pic.twitter.com/Y0scaJB6ZZ – Planète F1 (@ Planet_F1) 9 mai 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

«D’une certaine manière, je pouvais le voir venir», a déclaré Verstappen à Jenson Button après la course. «Déjà à la fin avec les softs, il était plus rapide, et puis quand nous avons été mis sur les médiums, il avait clairement beaucoup plus de rythme, il pouvait juste rester en une seconde.

«Nous n’aurions pas pu faire grand-chose. Ils sont allés pour un autre arrêt et puis j’ai su que c’était fini parce que j’avais déjà du mal avec les pneus et on pouvait voir à chaque tour qu’il se rapprochait de plus en plus. J’étais juste un canard assis.

«Nous manquions clairement de rythme. Néanmoins, j’ai essayé tout ce que je pouvais.

Verstappen pense également que Mercedes avait la voiture la plus rapide au cours du week-end, le Néerlandais affirmant que l’équipe devait encore travailler dur et s’améliorer cette saison.

«Nous ne sommes pas là où nous voulons être», a-t-il ajouté. «Nous devons encore pousser fort et rattraper notre retard car pour le moment, nous sommes un peu plus lents, mais par rapport à l’année dernière, cela a été un grand saut pour nous.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!