Max Verstappen prend la pole position la plus cruciale de sa carrière de Lewis Hamilton de manière époustouflante et revendique le premier sang dans le décideur du championnat d’Abu Dhabi

Max Verstappen a décroché la pole position du Grand Prix d’Abou Dhabi avec un superbe tour de qualification qui pourrait être décisif dans l’un des plus grands combats pour le titre que la Formule 1 ait jamais vus.

Le premier temps de Verstappen en Q3 était sans réplique pour Lewis Hamilton, qui se classe deuxième derrière son rival pour le titre, suivi de Lando Norris de McLaren.

C’est avantage Verstappen dimanche

Hamilton avait l’air légèrement choqué car il n’a pas réussi à égaler son rival

Le pilote britannique Norris a pris la troisième place, mettant les coéquipiers de Hamilton et Verstappen hors de cause

Le coéquipier Red Bull de Verstappen, Sergio Perez, occupe la quatrième place, tandis que le numéro deux de Hamilton, Valtteri Bottas, est en sixième position.

Hamilton et Verstappen entrent dans la course de dimanche à un niveau étonnant avec 369,5 points, mais le poleman d’Abu Dhabi a remporté toutes les six courses précédentes.

La vitesse en ligne droite de la Mercedes semblait être un énorme avantage avant le week-end et jusqu’aux essais de vendredi, mais c’est Verstappen qui l’a emporté, avec un remorquage de Perez l’aidant à réaliser un tour à couper le souffle.

Cela n’a pas été facile pour Verstappen, dont le blocage en Q2 affectera sa stratégie de course dimanche.

Le Néerlandais a maîtrisé Yas Marina pour la deuxième année consécutive malgré des changements majeurs sur le circuit

Verstappen a décidé de s’aligner une deuxième fois sur des pneus tendres après avoir mis à plat son set moyen, et devra maintenant commencer la course sur le caoutchouc moins résistant.

Cela ne devrait cependant rien enlever à un autre chapitre incroyable de cette saison historique, le Néerlandais compensant pour avoir ruiné son tour de pole position la dernière fois en Arabie saoudite avec le moment le plus crucial de sa jeune carrière.

