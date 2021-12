Max Verstappen prend l’avantage lors des derniers essais en Arabie saoudite

Max Verstappen a dominé sa première séance du week-end saoudien, le plus rapide à la troisième place avec deux dixièmes d’avance sur Lewis Hamilton.

Alors que Mercedes a donné le ton lors des deux séances du vendredi, Verstappen s’est imposé lors des derniers essais avant les qualifications. Son 1:28.100 le temps le plus rapide jamais vu.

Le trafic et les angles morts ont encore une fois causé le chaos avec Nikita Mazepin et Hamilton ayant une rencontre très très serrée.

Les nouvelles reçues avant le début de la séance d’essais étaient que même si la Ferrari de Charles Leclerc était en pleine forme, l’équipe l’ayant réparée pendant la nuit, le pilote n’était pas après son accident à grande vitesse lors de la deuxième séance d’essais de vendredi. La tête secouée par l’impact, le pilote monégasque se sentirait plutôt mal aujourd’hui.

Nikita Mazepin de Haas a réalisé le premier tour en 1:33,7, mais la P1 était tombée en 1:29,605 après les 15 premières minutes, Lewis Hamilton en tête de la feuille de temps ayant effectué un double tour de chauffe sur les pneus durs .

Kimi Raikkonen, dans son avant-dernier grand prix, était P2 en pneus tendres devant Valtteri Bottas et Antonio Giovinazzi. Le prochain tour chaud de Hamilton a vu le Britannique se tromper au virage 1, verrouiller et utiliser le run-off avant de revenir sur la piste.

Max Verstappen n’a enregistré son premier temps que 20 minutes après le début de la séance, le leader du championnat réalisant un temps de 1:29,8 pour passer en P3 derrière Hamilton et Carlos Sainz. Faites-le derrière Sergio Perez, Hamilton et Sainz. Et puis Hamilton est allé encore plus vite, un 1:29.197, tandis que Bottas en a fait un Mercedes 1-2.

Alors que les pilotes continuaient d’enchaîner les tours, Hamilton était le plus rapide à mi-parcours avec un temps de 1:28,314, Verstappen était deuxième à 0,335s, avec Pierre Gasly à la troisième place. Dur, mou, moyen le choix de pneu des trois premiers.

Peu de temps après, alors que les feux du circuit commençaient à remplacer la lumière naturelle au coucher du soleil, Verstappen a fait sa première apparition de la séance en P1, en 1:28.212. A propos du temps de Verstappen, Hamilton l’a minimisé.

Lance Stroll a reçu l’ordre de s’arrêter près de son mur des stands, Aston Martin soupçonnant qu’il avait eu une crevaison. Il retourne au garage, son AMR21 sur vérins tandis que ses mécaniciens examinent son aileron arrière.

Le drame de la circulation dont les conducteurs ont parlé vendredi s’est déroulé alors que Mazepin a vécu un moment très, très effrayant avec Hamilton.

Lors d’un tour chaud, le pilote Haas s’est approché d’un pied, peut-être deux, de Hamilton qui, heureusement, était conscient à la dernière seconde et a bougé juste assez. Quelques virages plus tôt, Hamilton a eu un moment avec Gasly, un autre où le pilote Mercedes était en train de gêner un pilote sur un tour chaud.

Michael Masi FIA à Haas après que l’équipe américaine l’ait appelé pour lui demander son avis sur l’incident Mazepin/Hamilton.

Masi : « Pas génial du tout, c’est pourquoi je vais m’en occuper directement avec l’équipe, et j’ai également eu une discussion avec eux ici, car il n’y avait aucun drapeau de quelque forme que ce soit affiché dans ce secteur. »

De nouveaux pneus tendres pour Verstappen l’ont amené à abaisser la référence à 1:28.105. Il était en P1 avant les 10 dernières minutes de la séance. Son coéquipier Perez l’a rejoint du bout des lèvres, les coéquipiers de Red Bull séparés par Hamilton. Yuki Tsunoda était P4 pour AlphaTauri.

Fois

1 Max Verstappen Red Bull 1:28.100 17 tours

2 Lewis Hamilton Mercedes 0.214s 20 tours

3 Sergio Perez Red Bull 0.529s 17 tours

4 Yuki Tsunoda AlphaTauri 0.541s 17 tours

5 Pierre Gasly AlphaTauri 0.615s 19 tours

6 Valtteri Bottas Mercedes 0.919s 19 tours

7 Charles Leclerc Ferrari 1.001s 18 tours

8 Carlos Sainz Ferrari 1.049s 15 tours

9 Esteban Ocon Alpine 1.077s 16 tours

10 Lando Norris McLaren 1.200s 14 tours

11 Fernando Alonso Alpine 1.446s 17 tours

12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1.490 17 tours

13 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.589s 22 tours

14 Daniel Ricciardo McLaren 1.624s 15 tours

15 Nicholas Latifi Williams 2.266s 14 tours

16 George Russell Williams 1.934s 14 tours

17 Sebastian Vettel Aston Martin 2.339s 12 tours

18 Lance Stroll Aston Martin 2.440s 11 tours

19 Mick Schumacher Haas 2.833s 16 tours

20 Nikita Mazepin Haas 2.879s 20 tours