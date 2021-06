Max Verstappen prévoit de rester chez Red Bull pour toujours

in

Max Verstappen a déclaré qu’il prévoyait de rester chez Red Bull pour l’intégralité de sa carrière en Formule 1.

Verstappen fait depuis longtemps partie de la famille Red Bull et a un contrat à long terme en place au moins jusqu’à la fin de la saison 2023.

Mais, au fil des ans, il y a toujours eu un point d’interrogation persistant sur l’avenir du Néerlandais avec l’équipe, en particulier pendant les longues phases de non-compétitivité contre la puissance de Mercedes – de manière réaliste la seule équipe pour laquelle Verstappen quitterait Red Bull.

Cependant, pour le moment, le Néerlandais n’a pas de démangeaisons aux pieds et prévoit plutôt de continuer à courir pour Red Bull pendant très longtemps.

“C’est le plan”, a déclaré Verstappen à Sky Italia lorsqu’on lui a demandé s’il avait l’intention de rester chez Red Bull pour toujours.

« J’aime beaucoup faire partie de l’équipe. Tout le monde dans l’équipe aussi, vous avez une très bonne relation avec [everyone], nous sommes tous très motivés et poussés vers le succès et bien sûr nous voulons gagner.

“J’espère que nous pourrons le faire pendant très longtemps.”

Verstappen a déclaré qu’il n’envisagerait de changer d’équipe que “si l’opportunité se présente et que c’est une voiture rapide”, avant de déclarer que des projets parallèles tels que les courses d’endurance l’intéresseraient plus tard dans sa carrière.

Il a poursuivi : « Il faut que ça ait du sens, mais pour le moment je ne cherche pas vraiment ça.

« L’accent est mis sur la Formule 1. J’aimerais bien sûr faire de l’endurance, mais c’est un projet parallèle, ce n’est pas l’objectif principal.

“Et pour le moment, je suis très heureux où je suis, et c’est bien sûr chez Red Bull.”

On a également demandé à Verstappen ce qui est différent chez Red Bull en 2021 qui leur a permis de se battre correctement contre Mercedes.

Il a répondu : « Je pense que nous avons beaucoup appris de nos erreurs l’année dernière.

« Nous pensions avoir une voiture très compétitive, mais elle n’était pas si compétitive au début de l’année. Et bien sûr, quelque chose était limité, nous ne pouvions pas vraiment tout changer sur la voiture tout de suite.

«Et je pense que nous avons réussi à changer beaucoup de choses pour cette année. Vous pouvez voir le pas en avant, ce qui est bien, mais vous voulez quand même être meilleur, ce n’est jamais assez bien.

“Nous continuons simplement à pousser pour essayer de l’améliorer.”

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

