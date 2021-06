Max Verstappen propose d’imprimer une preuve sur les gains de rythme RB

in

Max Verstappen s’est engagé à « démarrer » son imprimante et à fournir la preuve aux médias que la vitesse en ligne droite de Red Bull est liée à leur aileron arrière plutôt qu’au moteur.

Le Néerlandais s’exprimait après avoir décroché sa troisième pole position de la saison au Grand Prix de Styrie, au cours duquel il espère augmenter son avance de 12 points sur Lewis Hamilton au classement du Championnat du monde.

Il a été suggéré lors de la conférence de presse post-qualification que sur le circuit local de Red Bull dans les collines autrichiennes, le moteur Honda, qui a été changé pour le Grand Prix de France la semaine dernière, était particulièrement bien adapté à l’altitude plus élevée.

Mais Verstappen, dont le temps de pole position était 0,194 seconde plus rapide que Valtteri Bottas, qui a ensuite été rétrogradé de la deuxième à la cinquième en guise de punition pour un tour dans la voie des stands lors des essais libres, a insisté sur le fait que son rythme était dû à la faible force d’appui arrière de Red Bull. aile à la place.

Tout simplement adorable 🤘 Excellent travail, @redbullracing et @HondaRacingF1 💪 Super heureux d’être en pole avec une voiture Red Bull ici à la maison au Red Bull Ring #KeepPushing 🇦🇹 #StyrianGP pic.twitter.com/0gMySqFLu8 – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 26 juin 2021

“Je pense que la prochaine fois, j’apporterai un imprimé de la différence d’aileron arrière que nous utilisons et je le remettrai à chaque journaliste”, a déclaré Verstappen, qui aura Hamilton à ses côtés au premier rang après le penalty de Bottas.

« Parce que je reçois ces questions [for] deux ou trois semaines maintenant, que nous sommes vraiment rapides dans la ligne droite, et oui nous le sommes. Mais regardez notre aileron arrière. Je ne pense pas que ce soit exactement la même chose.

« Bien sûr, Honda a fait un excellent travail par rapport à l’an dernier. Mais de notre premier moteur au moteur que nous avons dans la voiture maintenant, tout est question d’améliorations de la fiabilité et pas d’avantage clair sur la puissance pure.

« Donc, je vais allumer mon imprimante la prochaine fois et remettre quelques coups de feu. »

Verstappen a plaisanté en disant qu’avec une menace de pluie pour cette première des deux courses sur le site autrichien les week-ends consécutifs, Red Bull peut contrôler la météo sur un circuit qui lui appartient.

“Oui, je veux dire bien sûr que nous possédons la piste, donc nous pouvons influencer la météo ici”, a plaisanté le joueur de 23 ans sur Sky F1. « Ça ne me dérange pas [if it rains], pour être honnête. Les deux c’est bien.

« Tout le week-end, nous avons été très compétitifs. En qualifications, nous avons fait quelques changements qui allaient dans la bonne direction et la voiture se sentait plutôt bien, donc très heureux d’être le premier ici à « maison ».

