Max Verstappen qualifie Lewis Hamilton d’« idiot stupide » alors que les rivaux du titre s’entraînent à tour de rôle

Max Verstappen a qualifié son rival pour le titre Lewis Hamilton d’« idiot stupide » après une étrange course de dragsters lors des entraînements du Grand Prix des États-Unis.

Red Bull a connu un mauvais début de week-end sur le Circuit des Amériques, à près d’une seconde de ses rivaux Mercedes lors des premiers essais, avant de regagner du terrain lors de la deuxième séance.

.

Hamilton a dépassé Verstappen dans un mouvement fougueux lors des premiers essais

.

Verstappen n’a pas connu le meilleur début de week-end alors qu’il cherche à défendre son avance au titre

Le leader du championnat, Verstappen, a connu une première sortie difficile, n’ayant pas réussi à boucler son court terme en raison du trafic.

Ensuite, lors de la deuxième séance, il s’est retrouvé aux côtés d’Hamilton dans la ligne droite départ/arrivée.

Les rivaux inséparables pour le titre étaient côte à côte pour se diriger vers le premier virage, Hamilton passant le Néerlandais dans le virage à gauche en épingle à cheveux.

Verstappen a été interpellé en qualifiant Hamilton d' »idiot stupide » sur la radio de son équipe, avant de sortir son majeur de la voiture au septuple champion du monde.

Verstappen a salué Hamilton avec un seul doigt alors que le Britannique passait

La paire s’était bousculée pour que l’air soit clair avant l’incident, sur lequel Verstappen a ensuite commenté.

« Oui, je ne sais pas, je veux dire, nous étions tous alignés pour faire un tour », a-t-il déclaré.

« Donc, je ne comprends pas vraiment ce qui s’est passé là-bas. »

Un Verstappen frustré a ensuite commenté sa mauvaise performance en FP1 lorsqu’il n’a pas réussi à faire un temps rapide.

« Sur le pneu tendre, je n’ai pas fait de tour, mais dans l’ensemble, ce n’est pas facile là-bas, vous savez », a-t-il déclaré.

.

Mercedes ressemblait aux pionniers d’un circuit où Hamilton domine généralement

« La piste est assez bosselée et trouver le bon compromis avec la voiture n’a pas été le plus simple jusqu’à présent.

«Mais je veux dire, il y a quelques choses positives à regarder. Et nous continuerons à travailler là-dessus aussi du jour au lendemain.

« Ce n’était pas particulièrement désagréable sur le court terme, c’était juste un gâchis avec le trafic. »

Le joueur de 24 ans mène actuellement le championnat du monde avec six points d’avance sur Hamilton et a toujours été félicité pour sa maturité lors de l’un des combats pour le titre les plus serrés que le sport ait jamais connus.

Les jeux d’esprit ont été largement écartés de la table entre les deux malgré un certain nombre d’incidents en piste, la frustration d’aujourd’hui étant probablement due à l’accélération du rythme de Mercedes.

Lewis Hamilton et Max Verstappen sont entrés en collision à plusieurs reprises cette saison mais ont gardé les choses raisonnablement respectueuses

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a semblé craintif de la vitesse en ligne droite de ses adversaires alors que la Mercedes était confortablement plus rapide au GP de Turquie, et a réfléchi à une échappatoire du moteur.

Cependant, des images ont depuis vu le jour de la suspension de la Mercedes tombant dans les lignes droites, atténuant la force d’appui poussant la voiture sur la piste, lui permettant d’augmenter la vitesse.

Horner a depuis déclaré qu’il pensait que la technologie était légale, mais a ajouté qu’elle aurait moins d’impact sur le Circuit des Amériques.

« Je pense que Mercedes optimise évidemment un appareil en ligne droite qu’ils sont capables de faire sur ce type de circuit », a déclaré Horner à Sky F1.

.

Horner a beaucoup de choses à penser car Mercedes semble maintenant avoir le package le plus rapide avant les six dernières courses

.

Les six victoires de Hamilton en Grand Prix des États-Unis sont le plus grand nombre de pilotes de F1, et une autre victoire ce week-end le verrait reprendre la tête du championnat

« Si vous regardez l’arrière de leur voiture, vous savez comment elle s’abaisse. je pense [Turkey] joué à leurs points forts.

Son homologue chez Mercedes, Toto Wolff, a depuis qualifié les commentaires de « bruit ».

L’Autrichien a déclaré: « Je pense que nous reconnaissons absolument que c’est un sport où les concurrents essaieront toujours de savoir s’il existe une sorte de solution miracle.

« Mon expérience est qu’il n’y a rien de tel, ce sont tous les petits gains, les gains marginaux qui ont été ajoutés et qui apportent de la performance.

« Nous essayons vraiment de mieux comprendre notre voiture et d’ajouter des performances au tour sans trop écouter le bruit. »

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici