Max Verstappen quitterait la Formule 1 si son ingénieur Gianpiero Lambiase partait

Max Verstappen a déclaré qu’il quitterait la Formule 1 si son ingénieur de course Gianpiero Lambiase décidait de quitter le sport.

Verstappen s’est associé à ‘GP’ tout au long de son passage chez Red Bull jusqu’à présent, Lambiase étant une présence constante à l’autre bout de la radio de l’équipe pendant les courses.

Le Néerlandais a déclaré que l’équilibre qu’ils se donnaient en ayant des conversations franches pendant les week-ends de course tirait le meilleur parti d’eux deux, plutôt que de retenir leurs scrupules.

Le nouveau champion du monde a salué son influence plus tôt dans la saison et est allé encore plus loin récemment en disant cela, tout simplement : pas de Lambiase, pas de Verstappen.

« Je lui ai dit que je ne travaillais qu’avec lui. Dès qu’il s’arrête, je m’arrête aussi », a déclaré le pilote Red Bull à Ziggo Sport.

« Bien sûr, nous pouvons être assez stricts les uns avec les autres parfois, mais je le veux aussi. Il doit me dire quand je suis un con et je dois le lui dire. Je le lui ai toujours dit.

De Yas Marina à Milton Keynes ✈️ Bordant les rues pour le nouveau 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻 👑 pic.twitter.com/Sm9P9gOGM4 – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 20 décembre 2021

« Il peut aussi me le dire à la radio, mais ça se passe très bien ces derniers temps. Ces dernières années, j’ai essayé d’être l’ingénieur et il a essayé d’être le conducteur.

Le champion du monde a expliqué séparément comment les deux interagissent pendant les week-ends de course, et a admis que parfois les choses peuvent devenir «émotionnelles» dans le feu de l’action.

Mais malgré cela, il a salué la façon dont Lambiase est capable de garder son sang-froid sous pression et de réagir de manière appropriée pendant les conditions de course – et leur ouverture les uns envers les autres continue de les pousser vers l’avant.

« J’ai beaucoup de respect pour son calme parfois », a déclaré Verstappen au magazine GP Racing en octobre.

« Quand vous êtes dans la voiture, votre rythme cardiaque augmente, vous êtes sous pression.

« Parfois, vous avez des moments où vous parlez ou élevez la voix, mais si vous avez aussi de l’autre côté quelqu’un qui élève la voix, vous pouvez vous retrouver dans une dispute massive à la radio en conduisant, ce que je ne pense pas être bon.

« On parle toujours des choses. De plus, lorsque nous avons des désaccords ou quoi que ce soit d’autre, nous nous en remettons très facilement car en fin de compte, nous avons le même objectif : nous voulons tous les deux gagner chaque week-end, nous voulons essayer d’avoir le meilleur résultat possible.

« Oui, parfois, bien sûr, cela peut devenir un peu émotif, mais je pense que cela fait partie de la course. »