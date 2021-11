Max Verstappen reçoit une amende de 50 000 € pour avoir touché à la Mercedes W12

Max Verstappen a reçu une amende de 50 000 euros après que la FIA l’ait enquêté pour avoir touché l’aileron arrière de Mercedes dans des conditions de parc fermé.

Verstappen a terminé les qualifications de vendredi pour le Grand Prix de Sao Paulo deuxième le plus rapide, le Néerlandais franchissant la ligne d’arrivée 0,438 seconde sur le temps P1 de Lewis Hamilton.

Garant sa Red Bull après s’être qualifié avec la W12 de Hamilton, ainsi que la Mercedes de Valtteri Bottas puisqu’il était troisième le plus rapide, Verstappen est sorti de sa voiture et est allé à l’arrière de celle-ci.

Là, il a été filmé en train d’examiner l’aileron arrière de sa Red Bull avant de se diriger vers la voiture de Hamilton et de faire de même.

Mais ce faisant, il a peut-être enfreint les règles du parc fermé.

L’inspecteur Max vérifie l’aileron arrière de Hamilton après les qualifications 🕵️‍♂️ #BrazilGP #F1 [🎥 @frd182]pic.twitter.com/0yYsbJj0Py – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 novembre 2021

L’article 2.5.1 du Code Sportif International précise : « A l’intérieur du Parc Fermé, seuls les officiels désignés peuvent entrer. Aucune opération, vérification, réglage ou réparation n’est autorisée sans l’autorisation des mêmes responsables ou par la réglementation applicable.

Bien qu’il ne soit pas inhabituel pour les pilotes d’inspecter les voitures les uns des autres après les qualifications ou un grand prix, il n’est pas permis de toucher la voiture.

Ce qui a rendu l’affaire encore plus sérieuse, c’est que la FIA examinait l’aileron arrière de Hamilton et s’il contrevenait aux règles régissant la largeur du DRS.

Les règles de la F1 stipulent que lorsque le volet DRS est ouvert, la distance entre les éléments doit être «entre 10 mm et 85 mm», ce qui signifie que tout ce qui est plus grand est illégal.

Le délégué technique de la FIA, Jo Bauer, a estimé que l’écart sur le DRS de Hamilton était plus grand et que les règles concernant la taille de l’écart lorsqu’il était ouvert « n’étaient pas respectées ».

Que Verstappen ait touché l’aile, a potentiellement ouvert une voie de défense pour Mercedes.

Verstappen a été appelé à comparaître devant les commissaires sportifs d’Interlagos samedi matin à 9h30, heure locale.

L’audience a duré 16 minutes avec Verstappen sortant du bâtiment et disant aux journalistes en attente: « Je ne peux rien en dire maintenant, nous verrons. »

Puis, à quelques heures des qualifications pour le sprint, les commissaires sportifs ont rendu leur décision et Verstappen a pu pousser un soupir de soulagement sans aucune sanction sportive, à la place son compte bancaire sera moins cher de 50 000 €.

Les commissaires étaient convaincus que les actions de Verstappen n’avaient causé aucun dommage à la structure de l’aileron arrière de Mercedes.

« Les commissaires ont entendu le conducteur de la voiture 33 (Max Verstappen) et le représentant de l’équipe », a-t-il déclaré.

« Les commissaires ont également examiné une vidéo de fans prise de l’autre côté de la piste, des séquences vidéo de vidéosurveillance prises depuis la voie des stands et des images de voiture de la voiture 14, de la voiture 33, de la voiture 44 et de la voiture 77. Dans l’ensemble, ces vidéos ont donné une image claire de ce qui s’est passé. en parc fermé à l’issue de la séance qualificative.

« Verstappen sort de la voiture, puis se dirige vers l’arrière de sa voiture. Il enlève alors ses gants et met sa main droite dans l’espace de fente de l’aile arrière de sa voiture. Il se dirige ensuite vers la voiture 44 et répète l’exercice en touchant l’aile arrière à deux endroits, une fois de part et d’autre du dispositif d’actionnement du DRS, mais sur la face arrière inférieure de l’aile, dans la zone de la fente de la fente et jamais près de la l’actionneur ou les points de fixation d’extrémité.

« La vidéo claire et haute définition de la caméra à arceau arrière de la voiture 44 montre qu’il n’y a absolument aucun mouvement d’aucun des éléments d’aile de la voiture 44 lorsque Verstappen touche l’arrière de l’aile et que les commissaires sont satisfaits, de regarder tout les vidéos, la position de son corps et la vidéo de l’aile, qu’il y avait une force insignifiante lorsque Verstappen a touché l’aile.

« Il est clair pour les Commissaires Sportifs que c’est devenu une habitude pour les pilotes de toucher les voitures après les qualifications et les courses. C’était aussi l’explication de Verstappen, que c’était simplement l’habitude de toucher cette zone de la voiture qui a fait l’objet de spéculations lors des dernières courses entre les deux équipes.

« Cette tendance générale a été considérée comme généralement inoffensive et n’a donc pas été uniformément contrôlée. Néanmoins, il s’agit d’une infraction au règlement du parc fermé et a un potentiel important de causer des dommages.

« Les commissaires sportifs considérant le fait qu’aucun préjudice direct n’a été causé dans ce cas, de l’avis des commissaires sportifs, et qu’il n’existe aucun précédent de sanctions pour cela – d’une part ;

mais qu’il s’agit d’une infraction au règlement et qu’il peut avoir des conséquences graves sur l’autre, les commissaires sportifs décident de prendre des mesures dans cette affaire et condamnent une amende de 50 000 €.

« Les commissaires sportifs notent en outre qu’il est prévu que toutes les équipes et tous les pilotes prennent conscience que de futures infractions peuvent entraîner des sanctions différentes de la part des commissaires sportifs de ces événements. »

Verstappen est arrivé sur le circuit d’Interlagos avec 19 points d’avance sur Hamilton dans la course au titre mondial.