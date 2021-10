Max Verstappen regagne la P1, mais s’inquiète du rythme de Mercedes

Max Verstappen mène à nouveau le championnat des pilotes après la Turquie, mais a exhorté Red Bull à accélérer le rythme s’ils veulent qu’il y reste.

Le Néerlandais n’a pas réussi à impressionner le poleman et vainqueur du Grand Prix de Turquie Valtteri Bottas, mais a fait assez pour s’assurer une confortable P2 qui l’a ramené devant Lewis Hamilton dans le championnat des pilotes.

Verstappen mène désormais le classement de six points avec six courses à disputer, bien qu’incapable d’égaler le niveau de performance de Mercedes à Istanbul Park, il est légèrement inquiet pour l’avenir si Red Bull ne parvient pas à trouver un coup de pouce.

« Dans l’ensemble, un week-end, je pense que nous étions en retard par rapport à eux [Mercedes], pour repartir deuxième ici et troisième avec Checo [Perez] en tant qu’équipe, je pense que c’est un excellent résultat », a-t-il déclaré à Sky F1.

« Mais nous devons trouver un peu plus de rythme car six points, ce n’est rien et j’aimerais avoir un peu plus de rythme dans l’ensemble, car ça va être difficile.

«Mais jusqu’à présent, je ne peux pas me plaindre de la saison, nous avons eu beaucoup de bons résultats et nous sommes dans une lutte pour le championnat et c’est tout ce que nous pouvions espérer.

« Maintenant, nous verrons comment cela se passera. »

Vient ensuite le Grand Prix des États-Unis, donc le Circuit des Amériques apporte un défi totalement différent, potentiellement un défi qui penche vers Red Bull.

C’était un bon combat roue à roue Checo 🙌 pic.twitter.com/xSBNIZbPKz – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 10 octobre 2021

Mais plutôt que la différence de rythme entre Mercedes et Red Bull en Turquie soit spécifique à la piste, Verstappen pense que Mercedes a en fait réalisé des gains au cours des dernières courses.

« Je pense que les dernières courses, ils ont un peu accéléré le rythme », a déclaré Verstappen.

« Mais nous n’abandonnons pas, beaucoup de choses peuvent arriver pendant la course, peut-être que certaines pistes seront, espérons-le, un peu meilleures pour nous. »

Bien qu’il ait trouvé peu d’action roue à roue, le Grand Prix de Turquie n’a pas été sans heurts pour Verstappen, le Néerlandais se plaignant de problèmes de changement de vitesse et de direction à différentes étapes.

Il a cependant confirmé que le problème d’équipement avait été rapidement résolu et n’avait pas eu d’impact sur ses performances.

« Je n’ai pas eu de problèmes de changement de vitesse, c’était juste comme un message à côté de mon numéro de quel rapport je serais, après un réglage, il avait disparu, cela ne limitait pas les performances », a précisé Verstappen.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était la phase la plus difficile de sa course, Verstappen a répondu sarcastiquement: « Restez éveillé. »

« Non, il s’agissait simplement de gérer les pneus, donc vous ne pouviez jamais faire un certain nombre de tours, puis vous boxiez pour un autre set », a-t-il ajouté.

« Mais heureux d’être sur le podium.