Max Verstappen rejette l’étiquette “ dominante ” après la victoire d’Imola

Max Verstappen était «très content» de sa victoire à Imola, mais a rejeté l’idée que sa voiture était dominante pendant la course.

Verstappen a été pressé par beaucoup de prendre un début de saison gagnant lors de la première course de 2021 à Bahreïn il y a quelques semaines, mais il a raté de peu Lewis Hamilton.

Le Néerlandais était en tête de 22 secondes lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne, malgré le départ de la course derrière son coéquipier de Hamilton et Red Bull, Sergio Perez.

Sa victoire a été aidée par une erreur de Hamilton qui a coûté un temps précieux au Britannique et il a été obligé de remonter la grille à partir de la 9e place après la reprise de la séance suite à un drapeau rouge.

S’adressant à Sky F1, Verstappen a déclaré: «Je ne pense pas que c’était dominant. Lewis me suivait plutôt bien et pour qu’il revienne de P9 ou P8 à P2, cela montre qu’ils ont aussi beaucoup de rythme dans la voiture, donc il ne faut pas prendre de l’avance.

«Je pense que nous avons tout bien fait dans ces conditions. Nous avons fait les bons appels, un bon départ, fait les bons appels avec les pneus, nous avons évité les ennuis, c’est comme ça que nous, je pense, à la fin de la journée, avons remporté la course, mais il n’y a aucune garantie et nous devons encore travailler dur pour s’améliorer car ils sont très proches, mais je suis toujours très content du résultat pour le moment.

Les équipes ont été confrontées à un dilemme étant donné les conditions météorologiques humides en Italie sur la rapidité avec laquelle elles sont passées aux slicks une fois que la pluie avait commencé à sécher sur la piste, la plupart des pilotes commençant sur les intermédiaires.

C’est Verstappen qui a choisi de se classer en premier, Hamilton et Mercedes ayant choisi de le faire dans le tour suivant, et la W12 est sortie derrière l’éventuel leader de la course à une étape cruciale du Grand Prix.

À partir de ce moment, il n’y avait pas vraiment beaucoup d’obstacles à surmonter pour Verstappen, à part un appel serré qui a failli entraîner une vrille alors qu’il essayait de réchauffer ses pneus après le drapeau rouge.

Il a ajouté: «C’était très difficile là-bas, surtout au début. Il était très difficile de rester sur la piste pour être honnête, très glissant, et puis bien sûr avec les pneus dégradant sur le mouillé.

«Et puis choisir le bon moment pour aller sur les slicks n’est jamais facile, donc je pense que nous avons tout bien géré, alors [I had] un petit moment dans mon redémarrage, mais tout le reste s’est très bien passé aujourd’hui, donc très content de ça.

