Max Verstappen remet en question la stratégie des pneus Red Bull

Max Verstappen a estimé que Red Bull aurait pu se donner une meilleure flexibilité pour la course en utilisant mieux leur allocation de pneus.

Verstappen et Sir Lewis Hamilton ont lancé la saison 2021 en beauté en livrant un Grand Prix de Bahreïn classique.

La pole position reviendrait à Verstappen, mais le jour de la course, Hamilton et Mercedes ont réalisé une performance qui a rappelé à tout le monde pourquoi ils recherchent respectivement un huitième titre Pilotes et Constructeurs cette saison.

Alors que Verstappen pensait avoir pris la tête de Hamilton dans les phases finales, l’homme de Red Bull a été invité à rendre P1 après avoir dépassé les limites de la piste au virage 4.

Il l’a fait, mais Hamilton a tenu ferme pour s’assurer qu’il n’y avait pas de salut pour son rival, prenant le drapeau à damier pour commencer sa défense de titre par la victoire.

Et Verstappen a estimé que Red Bull avait peut-être fait une erreur de jugement avec ses pneus. Tous les pilotes reçoivent la même répartition des composés Pirelli, mais dans la pratique, Verstappen a utilisé un jeu de pneus durs, ne lui laissant qu’un seul nouveau jeu pour la course, tandis que Hamilton et Valtteri Bottas chez Mercedes en avaient tous les deux.

« Je pense que, du point de vue de la stratégie, nous devrons analyser ce que nous aurions pu faire mieux, peut-être, mais aussi, nous n’avions pas les pneus comme eux », a déclaré Verstappen par Motorsport.com.

«Nous n’avons pas vraiment eu beaucoup de flexibilité dans la stratégie. Alors peut-être que là aussi, nous aurions pu faire mieux dans le choix de nos pneus tout au long de la pratique.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que l’équipe était entrée dans le Grand Prix de Bahreïn «très bien fixée» sur sa stratégie à deux arrêts.

«Mercedes avait un rythme très soutenu au début de la course et nous ne pouvions pas casser [away], et créer un espace pour les couvrir, leur dégradation semblait impressionnante », a-t-il expliqué.

«Ainsi, Max n’a jamais pu obtenir plus de deux secondes d’avance sur Lewis. Ils se sont manifestement opposés tôt pour le dégagement, nous avons ensuite concédé la position de piste. Et à l’approche de la course, nous avons très bien fixé notre stratégie sur deux arrêts.

«Ils sont évidemment repartis tôt lors de leur dernier arrêt. Nous sommes restés 10 tours de plus, nous avions donc un meilleur pneu pour le dernier relais, mais malheureusement, Lewis en avait juste assez pour pouvoir tenir le coup.

«L’année dernière, nous aurions été très heureux de ce résultat et maintenant nous sommes déçus, donc nous avons définitivement fait un bon pas en avant et bien sûr, c’est encore une très longue saison.

