Max Verstappen remet un prix de karting après la victoire au titre, mais est hilarant ignoré car le vainqueur aime Lewis Hamilton et Sebastian Vettel

La cérémonie de remise des prix FIA a vu le rêve de toute une vie se réaliser pour Max Verstappen, qui a finalement mis la main sur le trophée du championnat du monde, mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu.

Verstappen a été autorisé à récupérer son trophée du championnat de Formule 1 en paix après que Mercedes a abandonné sa protestation contre sa victoire controversée à Abu Dhabi.

La victoire de Verstappen et les circonstances qui l’entourent ont choqué le monde du sport

Mais avec la toile de fond de protestation supprimée, le Néerlandais a été autorisé à célébrer en paix

Verstappen a décroché son premier titre mondial de F1 de manière époustouflante face à son rival pour le titre Lewis Hamilton, alors qu’une série d’appels de stewards sans précédent lui a permis de dépasser le Britannique dans le dernier tour d’un championnat du monde étonnant.

L’équipe allemande a fait deux protestations après la course contre les décisions controversées qui ont vu le titre arraché à Hamilton, et après les avoir rejetées, a déposé son intention de porter l’affaire devant la Cour d’appel internationale de la FIA.

La menace a été levée avant le gala de remise des prix à Paris, permettant à Verstappen de profiter de sa soirée, mais un jeune fan de Lewis Hamilton a plutôt rendu hommage au septuple champion du monde au cœur brisé.

Trois champions du monde juniors de karting ont été honorés ce soir-là pour leurs exploits, et Verstappen est monté sur scène tôt pour remettre l’un des prix.

Verstappen était présent pour remettre au jeune Kean Nakamura son trophée du championnat du monde de karting OK-Junior

Mais il a l’air un peu gêné alors que Nakamura a répertorié Hamilton, Vettel et Senna comme ses héros

Après avoir remis son trophée au jeune japonais Kean Nakamura, on a demandé au karter qui étaient ses idoles du sport automobile, mais il a omis de mentionner le Néerlandais sur scène.

« J’ai grandi en regardant Lewis conduire, Sebastian [Vettel] courir ensemble », a déclaré Nakamura.

« J’ai toujours admiré tous les meilleurs coureurs de F1, en essayant d’apprendre de toutes les sorties qu’ils ont faites, en essayant simplement de tirer le meilleur de chacun. »

Verstappen espérait peut-être entendre son nom

Mais Nakamura a plutôt rendu hommage à Hamilton

Le jeune extrêmement bien parlé a même rendu hommage à l’un des plus grands du sport, décédé bien avant sa naissance.

« Mon idole du sport automobile était en fait Ayrton Senna, il a beaucoup changé en F1 et je regarde comment il a rénové notre sport », a déclaré Nakamura.

Un Verstappen légèrement récompensé a été laissé sur scène en attendant peut-être d’entendre son nom, mais a plutôt remporté plus tard le plus grand des prix.

En soulevant le trophée au cours d’une saison où le joueur de 24 ans n’a terminé qu’à quatre reprises en dehors des deux premiers, Verstappen a admis qu’il avait déjà atteint le sommet de sa carrière.

Verstappen pourrait bien remporter de nombreux autres championnats, mais a admis qu’un titre était tout ce dont il avait rêvé

« Devenir champion du monde est mon objectif de vie atteint », a-t-il déclaré. « Tout ce qui vient ensuite est un bonus.

« Bien sûr, je vais continuer à pousser et je vais être en F1 encore quelques années.

« Bien qu’il soit agréable d’être appelé champion du monde, je pense davantage au long voyage et à toutes les heures que j’ai passées à travailler avec mon père pour être ici. La saison a été longue et difficile et je me sens incroyable d’avoir enfin atteint mon objectif.

Verstappen a continué à mentionner Hamilton depuis Abu Dhabi, le duo étant clairement en admiration malgré une bataille pour le titre qui a parfois franchi la ligne

Verstappen a également rendu hommage à Hamilton, avec qui il a disputé sans doute le plus grand titre que le sport ait jamais vu.

« J’espère pouvoir le faire plusieurs fois », a déclaré Verstappen. « Ce fut une bataille incroyable avec Lewis, l’un des plus grands pilotes de Formule 1.

«Nous nous sommes vraiment poussés les uns les autres. En fin de compte, nous pouvons nous regarder dans les yeux et nous respecter, ce qui est vraiment important. »

