Max Verstappen REMPORTE le championnat du monde des pilotes de Formule 1 en décrochant le titre en dépassant Lewis Hamilton lors du DERNIER TOUR du passionnant Grand Prix d’Abou Dhabi

Max Verstappen a remporté le championnat du monde des pilotes de Formule 1 pour la première fois en arrachant le titre à Lewis Hamilton dans le dernier tour du Grand Prix d’Abu Dhabi.

Une voiture de sécurité spectaculaire en retard a permis à Verstappen de s’arrêter sur des pneus neufs et de dépasser Hamilton dans le tout dernier tour, remportant la couronne de la manière la plus incroyable.

Verstappen est champion du monde à 24 ans

Hamilton a félicité Verstappen

Hamilton a pris un départ parfait, battant le poleman Verstappen sur la ligne.

La paire s’est affrontée toute la saison et même à la fin du premier tour, elle s’était presque à nouveau heurtée.

Hamilton a couru loin pour rester en tête alors que Verstappen a poussé et a brièvement repris la tête pour laquelle il avait travaillé si dur lors des qualifications de samedi.

Red Bull fulminait alors que les commissaires décidaient que l’homme Mercedes n’avait pas besoin de rendre la place après l’avoir récupérée en courant large.

Christian Horner a réagi en déclarant à Sky : « Nous sommes un peu choqués parce qu’apparemment Lewis a rendu son avantage que nous n’avons pas vu, donc nous ne sommes pas plus satisfaits.

« C’est un manque total de régularité mais nous devons juste nous concentrer sur la course et la faire à la dure. »

La FIA a insisté sur le fait que Verstappen a « forcé » sa position devant Hamilton et donc, malgré la sortie de piste du pilote Mercedes, a estimé que le problème était résolu avec Hamilton en tête de la course.

Les choses sont allées de mal en pis pour le Néerlandais alors que Hamilton a effectué plusieurs tours les plus rapides avec Verstappen se plaignant à la radio de l’équipe qu’il avait des problèmes avec ses pneus arrière.

Le Néerlandais s’est arrêté à la fin du 13e tour, chaussant un train de pneus durs et forçant Hamilton à s’arrêter au tour suivant – suivant Verstappen sur la même gomme.

Hamilton a eu des problèmes avec le travail d’équipe des Red Bulls

Fait intéressant cependant, son coéquipier Red Bull, Sergio Perez, a choisi de ne pas faire de même.

Au lieu de cela, il est resté sur la bonne voie en première position et a soutenu Hamilton dans une bataille sensationnelle.

Cela a considérablement réduit l’écart entre Hamilton et Verstappen, qui n’était plus que de deux secondes après avoir tous deux dépassé Perez au 21e tour.

Verstappen a rendu hommage à son coéquipier à la radio en déclarant: « Checo est une légende absolue. »

Cependant, son travail acharné n’était pas suffisant à ce stade, car au cours des 15 tours suivants, Hamilton semblait être en contrôle total.

Il a prolongé son avance à cinq secondes et a continué à réaliser des temps au tour plus rapides que Verstappen.

La dynamique a encore une fois changé, car une voiture de sécurité virtuelle a permis à Verstappen d’effectuer un arrêt au stand moins cher au 35e tour, tandis que Hamilton est resté à l’écart.

Au moment où la course a repris au 38e tour, le Néerlandais était à 17 secondes du Britannique, mais maintenant beaucoup plus rapide avec des pneus neufs et en réduisant l’écart.

« Allons-nous avoir des ennuis ? » Hamilton a demandé à son équipe : « Un peu de risque, me laisser de côté, non ? »

Au 41e tour, un Hamilton inquiet a déclaré : « Je ne serai pas en mesure de maintenir ce rythme pendant tout le trajet. »

Avec 15 secondes à jouer, l’écart est tombé à 14 secondes. Et avec 10 à faire, c’était 12 secondes.

Il est devenu clair que Verstappen ne rattraperait pas Hamilton sur un rythme pur et il restait donc à espérer que Hamilton aurait des problèmes de pneus.

Horner de Red Bull a admis: « Nous allons avoir besoin d’un miracle. »

Et avec cinq tours à faire, ils ont obtenu exactement cela.

Verstappen a dépassé Hamilton dans le dernier tour pour s’emparer de la gloire

Un crash de Nicholas Latifi a vu une voiture de sécurité entrer dans la mêlée.

Verstappen s’est arrêté pour des pneus neufs et une dernière tentative pour arracher le titre, mais il n’était pas clair s’il serait temps de reprendre la course.

Remarquablement, avec un tour à faire, la course a repris et Verstappen a dépassé Hamilton pour remporter la couronne.

La décision du directeur de course Michael Masi de n’autoriser que les cinq voitures doublées entre Hamilton et Verstappen à dépasser la voiture de sécurité a suscité une vive controverse.

La procédure habituelle verrait toutes les voitures doublées s’écarter, mais si Masi l’avait ordonné dans ce cas, il n’y aurait pas eu le temps de reprendre la course et Hamilton aurait franchi la ligne sous la voiture de sécurité pour remporter le championnat.

La décision de Masi a mis en place l’épreuve de force dramatique du dernier tour et a conduit à la victoire de Verstappen.

Verstappen n’a pas pu cacher son émotion face à son incroyable victoire, déclarant à la radio de l’équipe Red Bull : « Ce sont des gars incroyables. Pouvons-nous faire cela pendant encore 10 à 15 ans ensemble ? »

Il a déclaré à Sky Sports : « C’est incroyable. J’ai continué à me battre toute la course. J’en ai eu l’occasion dans le dernier tour. C’est incroyable, j’ai toujours une crampe. C’est fou.

«Ces gars, mon équipe, ils le méritent. Je les aime tellement. J’aime travailler avec eux depuis 2016, mais cette année a été incroyable.