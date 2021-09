Max Verstappen remporte le Grand Prix des Pays-Bas à domicile devant une incroyable mer d’orange alors qu’il reprend la tête de Lewis Hamilton, deuxième au championnat des pilotes de Formule 1

in

Max Verstappen a repris la tête du championnat des pilotes de Formule, battant Lewis Hamilton lors de son GP des Pays-Bas à domicile devant l’une des foules les plus passionnées que le sport ait jamais vues.

Les Pays-Bas n’ont pas organisé de course depuis 1985, l’anticipation ne se développant qu’après que le retour de Zandvoort au calendrier l’année dernière a été interrompu par la pandémie de COVID-19.

Les fans d’Oranje étaient au complet lorsque Verstappen a remporté la victoire

Le pays a vu 14 de ses pilotes concourir en F1, dont le père de Verstappen, Jos, mais aucun n’avait remporté ni la victoire ni la pole position jusqu’à ce que le junior Verstappen entre dans la mêlée en 2015.

Et le soutien à leur héros n’aurait pas pu être plus impressionnant, avec une foule de 70 000 personnes comme une mer d’orange pour le pilote Red Bull de 23 ans.

Verstappen a pris la pole position de Hamilton sur la piste balnéaire étroite et sinueuse samedi, et après avoir pointé agressivement ses pneus vers le Britannique pour le départ de la course, il a conservé son avance dans le premier virage.

La stratégie est entrée en jeu avec l’aide de son coéquipier Mercedes de Hamilton, Valterri Bottas, à la troisième place, mais la forme implacable de Verstappen en 2021 l’a maintenu en tête de la paire.

Verstappen a mené Hamilton dans le premier virage et a rapidement creusé un écart

Mercedes a tenté de saper le Néerlandais en s’opposant d’abord à Hamilton, avant d’utiliser Bottas pour le soutenir dans son rival du Championnat du monde.

Aucune de ces tactiques n’a empêché Verstappen de devenir le premier pilote néerlandais à gagner devant son public.

Le bruit de ses supporters n’a fait qu’augmenter alors que Verstappen repoussait continuellement tout ce que Mercedes lui lançait, avec de la fumée orange provenant des fusées éclairantes couvrant la piste à la fin des 72 tours.

“Les attentes ici étaient si élevées et ce n’est pas toujours facile”, a déclaré Verstappen à propos de sa septième victoire de la saison.

« Mais c’est une sensation incroyable et la foule ici était incroyable, comme vous pouvez le voir.

« Nous pouvons être très satisfaits de la performance de toute l’équipe aujourd’hui.

Hamilton, qui a maintenant trois points de retard sur Verstappen au championnat, a suggéré qu’il devrait commencer à appeler son rival Noah, en raison de la circulation après leurs deuxièmes arrêts aux stands.

Verstappen continue de marquer l’histoire des Pays-Bas en Formule 1

Mais le septuple champion a déclaré qu’une victoire était impossible, en disant : « Quelle course, quelle foule, ce fut un week-end incroyable.

“J’ai absolument tout donné aujourd’hui, à fond, j’ai poussé aussi fort que j’ai pu, mais Max était tout simplement trop rapide pour nous.

“Max a fait un travail incroyable, alors toutes mes félicitations à lui…”

À un moment donné, il semblait que la plus grande menace pour Verstappen serait le coéquipier de Hamilton, Bottas, qui avait fait un tour de moins que les prétendants au titre, et il y avait encore plus de drames tardifs à venir du Finlandais.

Bottas, troisième. .

Le pilote d’Alpha Tauri et vainqueur de la course de Monza 2020, Pierre Gasly, a conservé de manière impressionnante sa quatrième place en qualification, mais a été battu en tant que pilote du jour par Sergio Perez de Red Bull, qui est passé de la 19e à la huitième position.