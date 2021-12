Max Verstappen remporte le titre de Formule 1 lors d’une remarquable finale du GP d’Abou Dhabi

Max Verstappen a décroché son premier titre de champion du monde après une finale incroyable à l’une des saisons les plus remarquables de l’histoire de la Formule 1.

Avec Lewis Hamilton cherchant à avoir une huitième couronne record dans le sac, Verstappen l’a arrachée de ses mains dans un autre moment extrêmement controversé à la fin du Grand Prix d’Abou Dhabi.

Une période tardive de Safety Car, au cours de laquelle Red Bull a arrêté son homme pour des pneus neufs, a permis au Néerlandais d’attaquer et de dépasser Hamilton, qui avait mené la course tout au long de la course.

Mais nous n’avons sûrement pas entendu la dernière fois de ce qui s’est passé des deux camps.

Une saison de Formule 1 inoubliable, comprenant un record de 22 courses, s’est soldée par un point culminant appétissant dans le désert, avec les deux protagonistes remarquablement à niveau avec 369,5 points chacun, Verstappen entrant à Abu Dhabi avec l’avantage d’une victoire de plus au cours de la campagne que son rival. .

Hamilton, qui avait 33 points de retard en juillet, avait égalisé en remportant les trois Grands Prix précédents, mais c’est Verstappen qui avait l’avantage en qualifications lorsqu’il a obtenu la pole position avec un style scintillant par l’impressionnante marge de 0,371 seconde.

La tension était palpable alors que les 19 voitures – Nikita Mazepin ayant retourné un test COVID-19 positif – s’alignaient au milieu d’un soleil couchant avec Hamilton aux côtés de son rival au premier rang, le champion en titre en pneus médium alors que Verstappen avait les softs avec lesquels il avait signé son meilleur tour en Q2.

Cela devait donner au Red Bull un avantage sur la ligne, mais ce n’est pas ainsi que cela s’est passé alors que Hamilton menait dans le premier virage avec Verstappen devant son coéquipier Perez en troisième.

Puis est venu le grand moment de controverse alors que Verstappen est allé se déplacer à l’intérieur du Britannique au virage 6 et a presque pris contact avec la Mercedes, Hamilton sortant de la piste et revenant avec un plus grand avantage. Verstappen, via la radio de l’équipe, voulait que l’avance soit concédée, mais les commissaires sportifs ont décidé qu’aucune enquête n’était nécessaire.

Le directeur sportif de Red Bull, Jonathan Wheatley, a contacté le directeur de course Michael Masi pour plaider la cause de son équipe, mais on lui a dit que Hamilton avait en fait abandonné le terrain qu’il avait gagné – une nouvelle qui est tombée comme un ballon de plomb avec Verstappen.

Max n’est pas content de la décision de ne pas enquêter : « C’est incroyable. Que font-ils là-bas ? » Christian Horner à Sky Sports F1 : « C’est un manque total de cohérence. »#F1 #AbuDhabiGP – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 décembre 2021

Les trois premiers avaient bien dépassé Carlos Sainz de Ferrari en quatrième position, Hamilton conservant une avance d’environ deux secondes et Verstappen signalant à deux reprises que ses pneus arrière se détérioraient. Par conséquent, l’écart a commencé à augmenter alors que Hamilton effectuait une succession de tours les plus rapides, laissant Red Bull avec un mal de tête potentiel sur la stratégie.

Verstappen s’est arrêté pour des pneus durs au 14e tour et est sorti derrière Lando Norris, qui était passé de la P3 au début à la cinquième et signalait des problèmes de vitesse, le Néerlandais dépassant la McLaren alors que Hamilton a également « boxé » et a réapparu 11 secondes derrière le nouveau chef Perez. L’écart entre Hamilton et Verstappen, qui était derrière Sainz, était de plus de cinq secondes.

Un dépassement de Sainz au 18e tour a permis à Verstappen de remonter à la troisième place tandis que Hamilton s’est rapidement rapproché de Perez, qui persévérait sur ses pneus tendres. « Nous cherchons à retenir Lewis », a déclaré le Mexicain à son ingénieur de course, Hugh Bird.

Un duel formidable s’est ensuivi avec Hamilton appelant « une conduite dangereuse » de Perez avant de finalement s’en sortir, les efforts du pilote Red Bull permettant à Verstappen de se rapprocher. « Une légende » était la description que le Néerlandais faisait de son collègue, tandis que l’ingénieur de course Gianpiero Lambiase appelait Perez « un animal absolu ».

« Course dure » était la conversation de Masi avec le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, qui n’était pas satisfait des tentatives de Perez pour garder Hamilton derrière.

Hamilton dépasse Perez, mais il a retenu le pilote Mercedes au point où Verstappen est maintenant revenu à un peu plus d’une seconde 👀#F1 #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/hW5VvOnUbN – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 décembre 2021

Kimi Raikkonen, lors de son 349e et dernier départ en course de F1, a fait le dernier arrêt programmé de sa carrière pour Alfa Romeo, mais ce n’était pas une course dont le champion du monde 2007 semblait trop se souvenir car il courait avec seulement Mick Schumacher dans le Haas derrière lui.

Cela a été aggravé lorsque le pilote de 42 ans a eu un problème de freinage dans le virage 6 et a frôlé la barrière. Il a ramené la voiture aux stands mais le problème était résolu et la course – et la carrière – de Raikkonen étaient terminées.

Une fin malheureuse pour l’Iceman et il a été rapidement rejoint sur la touche par George Russell, qui a perdu le volant dans la Williams et a dû abandonner sa dernière course pour l’équipe avant de rejoindre Mercedes pour 2022.

À l’avant, l’avance était passée à quatre secondes à mi-parcours et, à moins d’incidents, le seul moyen pour Verstappen de sauver son rêve de championnat du monde était que Red Bull lance les dés de stratégie. Il n’avait tout simplement aucune réponse au rythme de Hamilton sur ces pneus durs.

Alors que l’obscurité tombait sur le circuit remodelé de Yas Marina, Valtteri Bottas, qui a connu un dernier week-end décevant pour Mercedes, a battu Charles Leclerc en huitième position et a finalement dépassé la Ferrari, tandis qu’Antonio Giovinazzi s’est arrêté sur le côté et s’est retiré de son Alfa. Roméo le chant du cygne.

Cela a déclenché une période de voiture de sécurité virtuelle et Mercedes a rejeté l’opportunité d’opposer Hamilton, mais Red Bull a saisi l’opportunité et a donné à Verstappen un nouveau train de pneus durs.

Wolff était à nouveau sur Masi, plaidant pour l’absence de voiture de sécurité alors que l’Alfa de Giovinazzi était éloignée, et Hamilton a exprimé ses craintes que l’arrêt au stand de Verstappen ne lui ait donné un avantage avec un déficit réduit. « Il lui faudra des huitièmes dixièmes au tour pour rattraper », a déclaré à Hamilton son ingénieur de course, Pete Bonnington.

Donc, 20 tours à faire, Verstappen sur des pneus neufs avec Hamilton 17 secondes d’avance sur des pneus 23 tours plus vieux. Nous y voilà! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/EEfb5DuhIx – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 décembre 2021

Mercedes avait clairement décidé d’une stratégie à guichet unique pour Hamilton à moins qu’une période de voiture de sécurité ne soit lancée dans une autre courbe. chasser et passer sa proie.

Cela s’est rapidement rapproché, puis plus d’une seconde par tour, Verstappen avait besoin de gagner et cela ne se produisait tout simplement pas. Il était coincé à 13 secondes, puis à 11, tour après tour, mais Hamilton semblait toujours nerveux à la radio de l’équipe, demandant combien de temps il restait à la course – son tableau de bord disait trois tours de moins qu’il n’y en avait.

Tout comme Verstappen pensait que tout espoir était parti, le dernier rebondissement de l’histoire est venu. Nicholas Latifi a écrasé sa Williams à la suite d’une escarmouche avec Schumacher et a sorti la voiture de sécurité, incitant Red Bull à amener Verstappen pour des pneus tendres au cas où le temps permettrait un tiret tardif vers le drapeau à damier.

Perez est entré dans les stands pour abandonner et le contrôle de course a autorisé un tour de course après avoir appelé la voiture de sécurité. Les voitures doublées ont été écartées et Verstappen, sur de nouveaux pneus tendres sur l’ancien jeu de disques durs de Hamilton, a dépassé Hamilton et a pris le drapeau à damier pour le plus grand plaisir de Red Bull – et la fureur de Mercedes.

Peu de consolation était de conserver leur championnat des constructeurs alors que Sainz prenait le podium final.

Classement des courses

1 Max Verstappen Red Bull

2 Lewis Hamilton Mercedes 0.940

3 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 4.436s

4 Carlos Sainz Ferrari 3.277s

5 Valtteri Bottas Mercedes 5.219s

6 Pierre Gasly AlphaTauri 4.694s

7 Lando Norris McLaren 59.068s

8 Fernando Alonso Alpine 60.823s

9 Charles Leclerc Ferrari 63.134

10 Esteban Ocon Alpine 83.531s

11 Sebastian Vettel Aston Martin 65.971s

12 Daniel Ricciardo McLaren 1 TOUR

13 Lance Balade Aston Martin 1 TOUR

14 Mick Schumacher Haas 1 TOUR

n’a pas fini

Sergio Perez Red Bull

Accident de Nicholas Latifi Williams

Boîte de vitesses Antonio Giovinazzi Alfa Romeo

George Russell Williams

Freins Kimi Raikkonen Alfa Romeo