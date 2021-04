Max Verstappen remporte une autre victoire lors de son week-end

Max Verstappen a passé son temps libre entre les courses de Formule 1 en participant et en remportant une course de 24 heures autour du Nurburgring virtuel samedi et dimanche.

Le pilote Red Bull était associé à Chris Lulham et Maximilian Benecke alors que lui et les pilotes de simulation gagnaient dans leur voiture BMW Team Redline autour de la Nordschleife.

La course a été diffusée sur Twitch et YouTube pour que les fans puissent la regarder et Verstappen a presque été retiré de la course dès le début quand Andre Melchers d’URANO eSports, qui venait d’être dépassé par le Néerlandais, a tourné dans le premier virage et a presque fait carrière en lui comme il a essayé de reprendre sa position.

La GT3 de Verstappen and co a été guidée vers la victoire par plus de trois minutes au total entre le trio, tandis que l’équipe e-sport R8G de Romain Grosjean a remporté la catégorie Porsche 911 Cup sur le simulateur iRacing. Le Français a également récemment lancé une tenue d’e-sport avec son ancienne équipe de F1 Haas.

Il s’agissait de la deuxième victoire de Verstappen de l’année sur le calendrier des courses sim, après avoir collaboré avec Enzo Bonito pour remporter l’événement iRacing Bathurst 12 heures de plus de deux minutes à la fin du mois de février autour du mont Panorama.

LA PERFECTION Notre voiture @BMWMotorsport Team Redline avec @ChrisLulham, @ maxbenecke11 et @ Max33Verstappen au volant remporte une autre victoire en endurance 🍾 Bravo les garçons! 👊 # vcoesports #vcograndslam pic.twitter.com/SDNLtkI3Hw – Équipe Redline (@TeamRedlineSim) 25 avril 2021

Williams Esports a inscrit une équipe qui a terminé P3 dans la catégorie GT3 derrière Verstappen. Chaque équipe de Formule 1 dispose désormais d’une division Esports officielle, suite au succès fulgurant de la Formula 1 Esports Series.

Ce n’est pas la première fois que Verstappen participe au monde de l’esport, car lui et Lando Norris se sont déjà associés dans des courses d’endurance, comme les 24 Heures du Mans virtuelles l’année dernière.

Sur la piste en Formule 1, Verstappen et Red Bull se remettront au travail le week-end prochain lors du Grand Prix du Portugal à Portimao. S’il étaye sa victoire à Imola par un nouveau passage sur la plus haute marche du podium, le Néerlandais se retrouverait en position de mener le championnat du monde pour la première fois de sa carrière.

