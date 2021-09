Max Verstappen rétrogradé plus bas que Lewis Hamilton en F1 2021

Les dernières mises à jour des notes des pilotes sur le jeu F1 2021 sont sorties, et Max Verstappen est tombé en dessous de Lewis Hamilton dans le classement.

Les deux rivaux du Championnat du monde ont tous deux commencé au 95e rang du système de notation globale du jeu, mais alors que Hamilton a perdu un point pour descendre à 94, les calculs en jeu ont fait chuter les statistiques du pilote Red Bull pour former une note de 93.

Les développeurs du jeu disent que les notes sont calculées sur ces métriques :

Expérience – Basée sur le nombre de courses auxquelles un pilote a participé au cours de sa carrière Racecraft – Basé sur les positions gagnées ou perdues dans une course, par rapport à la moyenne pour un créneau de grille donné Conscience – Une mesure de la capacité du pilote à éviter les incidents et les pénalités dans une course Rythme – Une mesure des meilleurs temps au tour d’un pilote – plus ils sont proches du tour le plus rapide dans une course, plus le score global – Qui prend en compte tout ce qui précède, calculé avec une moyenne pondérée

Ces notes changent en fonction d’événements réels, selon EA Sports, et elles sont pondérées en fonction des résultats récents et des performances des pilotes dans ces courses.

Les changements les plus récents, basés sur les résultats jusqu’au Grand Prix d’Italie, ont également vu Esteban Ocon et Sergio Perez chuter dans les notes, tandis que Carlos Sainz et Valtteri Bottas ont respectivement bondi d’un point.

La baisse du classement de Verstappen a été expliquée par EA et Codemasters lors de l’annonce du nouveau classement : sa notoriété de neuf points, faisant chuter sa note globale de deux.

“Dans la bataille des notes des pilotes, Lewis Hamilton est actuellement en tête, car ses performances lui ont permis de rester les mêmes. [from the last update]. “

Notes globales des pilotes F1 2021 mises à jour dans leur intégralité :

(Les points globaux changent par rapport à la sortie du jeu entre parenthèses)

Lewis Hamilton – 94 (En baisse 1)

Max Verstappen – 93 (bas 2)

Pierre Gasly – 92 (Up 2)

Valtteri Bottas – 91 (Bas 1)

Fernando Alonso – 91 (Up 2)

Lando Norris – 89 (bas 2)

Daniel Ricciardo – 89 (Bas 1)

Sebastian Vettel – 89 (Égal)

Charles Leclerc – 88 (Égal)

Carlos Sainz – 88 (Avant 1)

Sergio Perez – 86 (Bas 1)

Kimi Raikkonen – 86 (Bas 1)

Esteban Ocon – 84 (Down 2)

Lance Stroll – 83 (Égal)

George Russell – 82 (bas 2)

Antonio Giovinazzi – 80 (Up 1)

Mick Schumacher – 79 (plus 3)

Yuki Tsunoda – 78 (bas 4)

Nicholas Latifi – 74 (Up 3)

Nikita Mazepin – 68 (Up 1)

Verdict PlanetF1