Max Verstappen salue l’influence de Sergio Perez dans la défense de Lewis Hamilton

Max Verstappen a une raison précise de croire qu’il ne serait pas champion du monde sans le rôle d’Abou Dhabi joué par Sergio Perez.

À première vue, l’issue du match décisif à Yas Marina a été façonnée par la fin de la période de la voiture de sécurité qui a fermé le peloton et permis à Verstappen de tirer sur le leader de la course Lewis Hamilton.

Le pilote Red Bull a dépassé son rival Mercedes et s’est enfui pour remporter le titre pour la première fois, privant le Britannique d’une huitième couronne de pilotes, un record.

Mais Verstappen a estimé que la contribution de Perez plus tôt dans la course avait été d’une importance vitale, lorsque le Mexicain s’est battu en duel avec Hamilton pendant quelques tours – leurs temps plus lents ont permis au Néerlandais de se rapprocher rapidement d’eux.

Même si Verstappen s’est par la suite arrêté pour qu’un deuxième train de pneus durs descende beaucoup plus loin, l’effet d’entraînement des dés de Perez avec Hamilton signifiait que le champion en titre aurait perdu sa position sur la piste si, comme le pilote Red Bull, il s’était arrêté pour de nouvelles caoutchouc lorsque la Safety Car est sortie vers la fin.

« Je suis extrêmement heureux pour Max et pour cette équipe car ils ont travaillé si dur tout au long de l'année et pendant de nombreuses années. »

« Je pense que sans Checo, je ne serais pas assis ici en ce moment, car ils auraient alors eu un écart avec la voiture de sécurité et tout, donc Checo conduisait incroyablement aujourd’hui », a déclaré Verstappen lors de la conférence de presse d’après-course.

Perez a finalement pris sa retraite de la course dans des circonstances légèrement mystérieuses lorsqu’il a été appelé dans les stands alors qu’il courait en P3 avec un problème dont il semblait complètement inconscient – un appel apparemment surprenant étant donné que c’était la dernière fois que le RB16B serait utilisé en compétition.

Il a suggéré par la suite que s’il était tombé en panne sur la piste, la voiture de sécurité aurait peut-être dû rester à l’écart pour le reste de la course pour empêcher Verstappen de remporter la gloire en retard.

Verstappen a qualifié Perez de « légende » à la radio de l’équipe pour la façon dont il s’était défendu contre Hamilton et bien que son collègue ait connu une première année mouvementée avec Red Bull, le nouveau champion apprécie clairement leur association.

« Quand nous avons commencé à travailler ensemble, il était toujours difficile de savoir exactement comment cela se déroulerait », a déclaré Verstappen.

« Mais très tôt déjà, Checo est juste un être humain incroyable, pas seulement avec qui travailler en F1, mais juste une personne super sympa, un vrai père de famille aussi et j’ai passé beaucoup de bons moments avec lui.

« Vous pouvez voir qu’il le pense vraiment et qu’il veut bien et c’est très rare d’avoir un coéquipier comme ça et encore une fois, cela a juste montré aujourd’hui qu’il était un joueur d’équipe et j’espère vraiment que nous pourrons continuer ainsi longtemps. »

