Max Verstappen était satisfait de ses séances d’essais du vendredi, mais s’attend à une journée difficile samedi avec les conditions venteuses prévues.

Verstappen n’aurait pas pu mieux démarrer la première journée de la saison 2021, terminant P1 lors des deux séances d’essais vendredi à Bahreïn.

Beaucoup pensent que Red Bull pourrait bien être le favori sur la tenue dominante de Mercedes à l’approche de la nouvelle campagne, mais il est peu probable que la vraie image se révèle avant les qualifications, ce qui devrait se faire dans des conditions très venteuses.

S’adressant à Formula1.com, Verstappen a déclaré: «J’étais vraiment heureux mais demain est à nouveau un jour différent, encore plus venteux, ce qui avec ces voitures est plus délicat, donc encore une fois, nous devrons essayer d’y être, mais encore une fois, un bon début de week-end.

«J’étais aussi vraiment [happy] avant, mais bien sûr, nous devons maintenant montrer ce que nous pouvons faire en qualifications. »

Il a ajouté: «Bien sûr, avec la chaleur, ce n’est pas facile de trouver un très bon équilibre sur tout le tour. Je pense que c’est une journée positive. Il y a encore des choses à examiner, ce que nous pouvons chercher à faire mieux pour demain, mais encore une fois, demain aussi, je pense qu’il y aura encore plus de vent, donc ce sera encore plus difficile à conduire. C’est la même chose pour tout le monde, alors nous verrons ce qui se passe.

Vendredi soir lumières ✨🤩 #BahrainGP 🇧🇭 #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/HlPtyEhGdN – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 26 mars 2021

Le nouveau coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, arrivé de Racing Point, a connu un début de vie régulier chez Red Bull, mais il a admis qu’il ne se sentait toujours pas tout à fait à l’aise dans sa nouvelle voiture.

« Je pense que nous faisons certainement de grands pas et je pense qu’en résumé, nous avons du travail à faire sur un tour », a déclaré Perez.

«Je ne sens pas tout à fait la voiture en moi. Je dois encore beaucoup réfléchir [about] ce qui se passe là-bas, cela ne semble pas venir naturellement sur un tour.

«Sur le long terme, je semble être plus à l’aise. Je pense que le rythme est là sur le long terme, donc c’est un peu positif, mais oui, nous avons du travail à faire du côté de la performance et aussi avec notre pneu souple, nous allons nous améliorer un peu plus.

Dans l’ensemble, Checo semble assez satisfait de la voiture elle-même et il espère qu’ils seront en lice pour les qualifications.

Il a ajouté: «Je suis content, je pense que la voiture fonctionne bien. Nous avons un bon rythme. Et demain va être très serré en qualifications, donc nous devons nous assurer de bien faire les choses et d’avoir un bon début de saison.

«Je pense que si nous parvenons à faire les choses correctement, nous devrions être dans le mélange demain.»

L’endroit où Red Bull termine en qualifications dépend en fin de compte de la performance de Mercedes, et Helmut Marko attend de voir leur vraie vitesse.

« Nous ne savons pas jusqu’où Mercedes peut faire monter le moteur, mais nous espérons pouvoir nous battre lors des qualifications », a-t-il déclaré à RacingNews365.

