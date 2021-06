Max Verstappen s’attend à un combat “très serré” entre Red Bull et Mercedes

L’Angleterre et l’Écosse ont confirmé leurs onze de départ pour l’épreuve de force de l’Euro 2020 vendredi soir. Les deux pays d’origine s’affrontent dans un tournoi majeur pour la première fois depuis 1996 – et Wembley sera à nouveau l’hôte. . James reçoit un départ à l’arrière droit . Shaw obtient le feu vert mais […] More