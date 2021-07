Max Verstappen s’attend à un peloton “plus serré” au Grand Prix d’Autriche

in

Max Verstappen ne s’attend pas à une copie conforme de son simple triomphe au Grand Prix de Styrie lorsqu’il reviendra sur le Red Bull Ring ce week-end.

Espérons – d’un point de vue neutre – pour la seule fois de la saison, une deuxième course se déroulera sur le même circuit avec le Grand Prix d’Autriche qui se déroulera sur le site de Spielberg.

Cela marque une année civile depuis qu’un double titre similaire a finalement lancé la campagne 2020 retardée par la pandémie, bien que cette fois-ci, il s’agissait du GP d’Autriche suivi une semaine plus tard par le Styrian.

Ces deux courses ont produit des résultats très différents, cinq pilotes différents finissant sur le podium, bien que le premier ait eu un vrai sentiment de “premier jour de rentrée” car il y avait un taux d’attrition élevé, avec seulement 11 des 20 voitures à l’arrivée.

Le week-end dernier, Verstappen a mené depuis la pole position et a eu à peine un instant d’anxiété alors qu’il a pu passer le drapeau à damier – réalisant en fait un burn-out devant ses mécaniciens Red Bull – 35 secondes d’avance sur Lewis Hamilton, qui avait fait un arrêt au stand tardif.

Mais le Néerlandais ne s’attend pas à ce que ce soit à nouveau aussi facile sur le circuit appartenant à l’équipe pour laquelle il court, s’attendant à ce que Mercedes rebondisse, alors qu’il y a également de la pluie dans les prévisions météorologiques de dimanche.

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

🗣 “Nous avons eu une course très positive mais il y a toujours des choses que nous pouvons faire mieux et je m’attends naturellement à ce que tout le monde soit plus proche ce week-end.” @Max33Verstappen devant le #GP d’Autriche 🇦🇹 pic.twitter.com/4SKQrJeUGB – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 30 juin 2021

« Le fait que nous ayons pu gagner la première course à domicile était une performance d’équipe dont nous pouvons être très satisfaits », a déclaré Verstappen. « Mais nous ne pouvons pas faire la même chose ce week-end.

« Les adversaires tireront les leçons des courses les plus récentes et nous aurons des composés de pneus plus tendres, ce qui pourrait également changer l’ordre.

“Nous avons produit une très bonne course mais il y a toujours des choses que nous pouvons faire mieux et je m’attends également à ce que le peloton se rapproche, comme c’est généralement le cas lorsque deux courses consécutives se déroulent sur la même piste.”

Verstappen compte désormais 18 points d’avance sur Hamilton dans le championnat du monde des pilotes et même si tout s’est bien passé dans trois des quatre dernières courses – à l’exception d’un accident dû à une défaillance d’un pneu lors de la victoire en Azerbaïdjan – il ne prend rien. pour acquis.

“Nous nous concentrons sur notre propre travail et j’aime que tout le monde pousse plus fort et veuille s’améliorer parce que c’est la raison d’être de la Formule 1”, a ajouté le pilote de 23 ans.

« Il est très important pour moi de voir que tout le monde est motivé et que ses performances augmentent, et de mon côté, je continuerai à faire de mon mieux chaque week-end pour nous garder en tête.

« Pour le moment, nous avons un très bon package global, mais nous devons rester au sommet car la saison est encore très longue. »

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !