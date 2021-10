Mercedes est peut-être le favori à Austin, mais Max Verstappen est convaincu que Red Bull sera en mesure de les défier là-bas.

Le pilote Red Bull mène actuellement le Championnat du monde avec seulement six points, et beaucoup pensent qu’il sera dépassé au prochain tour.

L’équipe allemande a dominé le Circuit des Amériques depuis son ajout au calendrier de F1 en 2012, remportant toutes les courses sauf deux.

Sur ces six victoires, cinq sont le fruit de Lewis Hamilton, et on s’attend généralement à ce qu’il prenne une sixième place lorsqu’il s’y rendra dans quelques semaines, surtout compte tenu de l’amélioration de la vitesse en ligne droite de Mercedes.

Les résultats passés là-bas ainsi que cette vitesse font de Hamilton et co favoris, mais Verstappen garde espoir que lui et Red Bull seront en mesure de se battre.

« Je pense que ça a été serré toute l’année », a-t-il déclaré aux journalistes après la dernière course en Turquie.

« Et je suis presque sûr qu’à Austin, ce sera une bonne bataille avec Mercedes.

« Donc, nous devons juste continuer à pousser, essayer de nous améliorer et ensuite nous verrons où nous en arriverons à la fin. »

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

Je suis très content de P2️⃣ ! Il n’a pas été facile de gérer les pneus pendant toute la course, mais nous avons maximisé le résultat. Avec @SChecoPerez sur le podium, une bonne journée pour l’équipe couronne #KeepPushing #TurkishGP 🇹🇷 pic.twitter.com/a1n9a9nEMB – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 10 octobre 2021

La piste n’est pas la seule des six derniers de la saison qui, sur le papier du moins, favorise Mercedes.

Alors que la Red Bull aura très probablement l’avantage au Mexique et au Brésil compte tenu de sa force en haute altitude, les trois circuits du Moyen-Orient qui clôtureront l’année sont sans doute tous plus adaptés à la Mercedes.

Cela étant dit, deux d’entre eux sont des quantités très inconnues, les courses au Qatar et en Arabie saoudite étant les premières à se dérouler sur les sites respectifs.

Verstappen s’attend à ce que quelques pistes conviennent mieux à sa voiture que celle d’Austin, et espère que ce sera le cas pour la majorité d’entre elles.

« Je pense que sur d’autres pistes, nous pouvons peut-être être un peu meilleurs, mais ce ne sera jamais très facile », a déclaré le Néerlandais.

« L’année entière a déjà été assez serrée, bien sûr. Parfois, il semblait que nous allions peut-être un peu mieux, mais parfois aussi, ils étaient assez rapides.

« J’espère juste que parmi les courses restantes, il y a bien sûr quelques pistes, ou plus de la moitié, qui sont meilleures pour nous, mais nous allons le découvrir. »

Verdict PlanetF1