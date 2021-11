Max Verstappen se bat à quoi devrait ressembler une « bataille de championnat »

Pour Lewis Hamilton, sa chute avec Max Verstappen pour la tête du GP de Sao Paulo est exactement à quoi devrait ressembler une bataille pour le titre.

Affichant une grande vitesse pour passer rapidement de la 10e place sur la grille et aidé par une apparition de la voiture de sécurité, Hamilton se retrouverait à se rapprocher de son rival Verstappen pour la tête du Grand Prix de Sao Paulo.

Une première tentative pour dépasser Verstappen au virage 4 n’a pas fait l’affaire, mais Hamilton reviendrait pour un autre tir, prenant avec succès l’avance du Néerlandais et transformant cela en une victoire contre toute attente.

Hamilton a appris de l’erreur de sa tentative de passe infructueuse pour finalement triompher de son rival, une scène qui, selon Hamilton, correspond à ce à quoi devrait ressembler une bataille pour le championnat du monde.

VOUS POUVEZ FAIRE CE QUE VOTRE ESPRIT VOUS DICTE! Ce week-end en est la preuve. Nous avons mené cette bataille sur la piste et je ne pourrais pas être plus fier de @mercedesamgf1 et de mon incroyable coéquipier @valtteribottas sans qui je ne pourrais pas faire ça. EU AMO BRASIL Nous continuons à nous battre, continuons à pousser. pic.twitter.com/CBD7QbIt1J – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 14 novembre 2021

S’adressant aux journalistes après la course à propos de cette bataille avec Verstappen, Hamilton a déclaré: « C’était difficile. Devant moi, il pouvait généralement suivre mon rythme. Je dirais particulièrement ou plus dans le dernier secteur.

« C’était très, très difficile de suivre dans le dernier secteur et d’obtenir une sortie aussi bonne que dans le virage 12. J’ai donc continué à remonter la ligne droite et ce n’était pas si facile d’être dans son DRS. Et même si j’étais dans la zone DRS c’était un peu trop loin.

«Mais j’ai juste continué à essayer, juste continué à pousser. Évidemment, j’avais cette chance dans le virage 4 mais je ne pouvais pas la retenir. Nous… Ouais, ça n’a pas marché. Ensuite, j’ai vu que j’avais cette expérience et je me suis juste assuré de ne plus refaire cette erreur, mais j’étais catégorique et déterminé à reprendre cette position.

« Oui, c’était bien. Voilà à quoi devrait ressembler une bataille de championnat du monde.

La défense de Verstappen a été remise en question lors du premier dépassement de Hamilton alors que les deux pilotes se sont retrouvés bien dans la zone de dégagement.

Le patron de Mercedes de Hamilton, Toto Wolff, fulminait par la suite, affirmant que la décision du steward de ne pas enquêter était «risible».

Mais Hamilton n’est pas convaincu que son rival aurait dû écoper d’un penalty, affirmant qu’il ne s’attendrait à rien de moins que ce dur combat.

« Dans le feu de l’action, ce n’est pas… Je ne sais pas vraiment. Je pense que j’étais en avance au départ, et je pense qu’il a tenu bon et nous avons tous les deux manqué de route », a déclaré Hamilton en parlant de la conduite défensive de Verstappen.

« Eh bien, je pense qu’il était à court de route, donc je devais évidemment éviter de sortir de la route – mais je veux dire, je n’y ai pas trop pensé et évidemment je vais devoir regarder la rediffusion, mais c’est combat difficile et je ne m’attendrais vraiment à rien de moins. Nous n’avons pas touché les roues, ce qui est bien.

Avec la victoire à Interlagos, Hamilton a réduit le déficit de Verstappen dans le championnat des pilotes à 14 points à trois manches de la fin.