Max Verstappen se concentre toujours sur la victoire des courses restantes pendant ses vacances

Max Verstappen est en pause estivale, mais il a toujours en tête la victoire avec une seconde moitié de saison cruciale à venir.



Le Néerlandais se bat actuellement pour le championnat des pilotes pour la première fois de sa carrière, et avant les deux dernières manches, il commençait à avoir l’air imparable.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne s’est cependant avéré un revers majeur, la course de Verstappen se terminant dans les barrières au premier tour après être entré en collision avec son rival pour le titre Lewis Hamilton.

Au tour suivant en Hongrie, Verstappen a ensuite été pris dans un autre accident au premier tour, cette fois déclenché par Valtteri Bottas, laissant Verstappen avec une Red Bull lourdement endommagée.

Après avoir pris seulement deux points lors de ces courses, Verstappen est passé du confortable leader du championnat à P2, maintenant face à un écart de huit points pour rattraper Hamilton.

Mais d’abord, il y a le repos bien mérité des vacances d’été, mais l’esprit de Verstappen ne s’éteint jamais vraiment.

“Je vais passer la plupart de mes deux semaines à la maison”, a-t-il déclaré au site Web de Red Bull.

«Je vais voyager pour une partie de cela, me détendre un peu, mais pas trop car je dois être prêt pour la seconde moitié de la saison et me concentrer sur la victoire des courses qui restent.

« Je vais probablement faire des courses sim, s’il y a des courses autour de moi à faire, cela dépend du temps que je peux mettre en pratique pour savoir si je veux participer à une course.

« Je suis d’accord avec la pause, je vais me détendre pendant une semaine ou dix jours. Je pense que c’est une bonne chose car vous pouvez vous détendre, ne pas vous soucier des séances d’entraînement, manger ce que vous voulez et ensuite vous pouvez vous y remettre.

Une fois que Verstappen sera de retour en Formule 1, ce sera à Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique, une piste qui, selon lui, est sa préférée au calendrier.

« C’est ma piste préférée au calendrier et c’est toujours agréable d’y conduire », a-t-il révélé.

“J’espère que nous pourrons obtenir un bon résultat là-bas, mais je sais que je vais quand même prendre plaisir à faire les tours autour de Spa de toute façon.”