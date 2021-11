Max Verstappen se dirige vers la victoire du Grand Prix du Mexique, Hamilton P2

Max Verstappen a courageusement pris la tête au départ du Grand Prix du Mexique, et allait remporter une victoire dominante dimanche.

Lewis Hamilton a suivi Verstappen à la maison à la deuxième place, mais le pilote Red Bull a porté son avance en tête du Championnat du monde à 19 points, de manière catégorique.

Mais Sergio Perez a reçu l’adulation de la foule de Mexico, car il est devenu le premier pilote à monter sur le podium lors de sa course à domicile au Mexique.

Une foule de partisans bondée était présente pour soutenir le héros local, mais c’était un lock-out au premier rang de Mercedes au début et, avec la longue course jusqu’au premier virage, la façon dont les pilotes se formeraient au virage 1 était à deviner.

Mercedes s’était plaint au directeur de course Michael Masi juste avant le départ de la lenteur de la formation de la grille, et leurs craintes ont été exacerbées lorsque Verstappen a pu prendre la remorque de ses rivaux, tirer à côté, et sa bravoure sur les freins a été récompensée quand il a battu Hamilton dans le premier virage.

Derrière les deux premiers, le poleman Bottas a été touché par un Daniel Ricciardo au freinage tardif et a fait volte-face. L’Australien a perdu son aileron avant, mais le pilote Mercedes a été abandonné à l’arrière du peloton – une sorte d’injustice après une séance de qualification exceptionnelle samedi. Les deux se sont ensuite arrêtés dans des conditions de Safety Car, puisque Bernd Maylander a été appelé en action dès le premier tour.

Ailleurs, Esteban Ocon était la viande par inadvertance dans un sandwich Yuki Tsunoda et Mick Schumacher, alors que les voitures AlphaTauri et Haas sont toutes deux entrées en collision avec ses pneus avant en même temps.

En conséquence, les deux voitures ont alors endommagé leur suspension arrière et ont dû abandonner la course. Ocon était irréprochable, mais il a pu garder son Alpine en mouvement.

Au redémarrage, Verstappen a pris le risque de revenir rapidement à la vitesse de course dans la section du stade, mais il a pris Hamilton au dépourvu et a parfaitement chronométré son mouvement – ​​s’éloignant de manière cruciale de la plage de sillage de Mercedes.

Le pilote Red Bull a immédiatement abaissé le marteau et a réussi à se hisser à 1,8 seconde d’avance sur son rival pour le titre dès le premier tour lancé seul.

« Il est rapide », a déclaré le message radio de Hamilton, et il s’est rapidement retrouvé à plus de cinq secondes de retard alors que la course commençait à se calmer, Verstappen effectuant plusieurs tours les plus rapides d’affilée pour s’éloigner de la Mercedes.

Hamilton s’inquiétait du niveau d’adhérence de ses pneus, tandis que Perez derrière est passé à la radio pour signaler que les siens s’amélioraient au fur et à mesure que la course progressait – et le deuxième Red Bull s’est placé à moins de deux secondes du Britannique : tout à fait dans la plage de dégagement.

Plus loin, Bottas et Ricciardo – qui couraient probablement avec des machines endommagées – n’ont pas pu progresser pour revenir vers les points, tandis qu’Ocon était également coincé dans les endroits mineurs.

Le peloton s’est tendu et, ce qui est crucial pour Verstappen, il a pu continuer à construire son avance, Hamilton déclarant que « ces gars sont évidemment trop rapides pour nous », admettant presque la défaite avant même que la course n’atteigne sa mi-course.

Mais l’équipe Mercedes a d’abord appuyé sur la gâchette lors des arrêts aux stands, Hamilton arrivant au 30e tour et, bien qu’il soit initialement sorti derrière Charles Leclerc, il a poussé fort pour se mettre en position de rester devant Perez, qui a choisi d’aller plus loin. dans la course à la place.

Hamilton a commencé à prendre la tête de Verstappen, ce qui a incité l’équipage de Red Bull à entretenir sa voiture quelques tours plus tard, et le Néerlandais a émergé avec environ sept secondes d’avance.

Perez a alors mené sa course à domicile et il a déclaré que ses pneus s’amélioraient encore, avant de s’arrêter finalement au 40e du 71e tour. Il avait 10 secondes de retard sur Hamilton, mais avec des pneus 12 tours plus jeunes.

Bottas, quant à lui, s’est de nouveau retrouvé coincé dans le no man’s land. Ayant eu un autre jour à oublier, sa misère n’a été ajoutée qu’à un arrêt de 11 secondes, le plaçant à nouveau derrière Ricciardo dans un autre après-midi frustrant pour le Finlandais.

Perez, quant à lui, tournait autour de la sœur Mercedes sur son caoutchouc plus frais, alors que Verstappen continuait à passer un après-midi serein et incontesté devant.

Pierre Gasly réalisait une autre excellente après-midi en P4 dans son AlphaTauri, avec les deux Ferrari derrière. Carlos Sainz avait des pneus plus frais que Leclerc et s’est refermé derrière son coéquipier, ce qui a incité l’équipe à demander au Monégasque de s’écarter pour son coéquipier afin qu’il puisse essayer de ramener le Français.

Un crépitement radio a été entendu en réponse, sans aucun mot de Leclerc – mais il a finalement laissé son coéquipier faire quelques tours plus tard, ce qui devrait, espérons-le, éviter toute gêne lors du débriefing de la Scuderia dimanche soir.

Dans la bataille pour la deuxième place, Perez a semblé souffrir du même problème que Hamilton alors qu’il se rapprochait de Verstappen à Austin. Dans cette fenêtre d’une seconde, il ne pouvait pas tout à fait se rapprocher de la Mercedes, malgré les rugissements de la foule locale.

Comme cela a été démontré à plusieurs reprises en Formule 1 : « Attraper est une chose, passer en est une autre. »

Mercedes a de nouveau fait appel à Bottas pour monter des pneus tendres, dans l’espoir que le Finlandais retire le point du meilleur tour au leader du championnat du monde.

Ses premières tentatives ont échoué, alors Mercedes l’a de nouveau tiré pour une autre fissure – et il a presque signé le tour le plus rapide, lors de la dernière tentative.

Hamilton a réussi à retenir Perez pour prendre la P2, avec un Mexicain montant pour la première fois sur le podium à domicile. « L’heure de la tequila » était le message de Perez après la course, ce qui sera bien mérité, et les fans ont accepté en le votant Pilote du jour.

Résultat

1 Max Verstappen Red Bull 1:38:39.086s 1 arrêt

2 Lewis Hamilton Mercedes +16.555s 1 arrêt

3 Sergio Perez Red Bull +17,752s 1 arrêt

4 Pierre Gasly AlphaTauri +63.845s 1 arrêt

5 Charles Leclerc Ferrari +81.037s 1 arrêt

6 Carlos Sainz Ferrari 1 TOUR 1 arrêt

7 Sebastian Vettel Aston Martin 1 TOUR 1 arrêt

8 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1 TOUR 1 arrêt

9 Fernando Alonso Alpine 1 TOUR 1 arrêt

10 Lando Norris McLaren 1 TOUR 1 arrêt

11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1 TOUR 1 arrêt

12 Daniel Ricciardo McLaren 1 TOUR 2 arrêts

13 Esteban Ocon Alpine 1 TOUR 1 arrêt

14 Lance Stroll Aston Martin 2 TOURS 2 arrêts

15 Valtteri Bottas Mercedes 2 TOURS 4 arrêts

16 George Russell Williams 2 tours 1 arrêt

17 Nicholas Latifi Williams 2 TOURS 2 arrêts

18 Nikita Mazepin Haas 3 TOURS 2 arrêts

R Mick Schumacher Haas

R Yuki Tsunoda Alpha Tauri