Max Verstappen se méfie de “l’avantage de vitesse de pointe” de Merc

Max Verstappen a mis le tag favori sur Mercedes en direction de Monza, affirmant que ses rivaux devraient avoir un “avantage de vitesse de pointe”.

Red Bull n’a plus remporté le Grand Prix d’Italie depuis 2013, Mercedes remportant cinq victoires sur le circuit de Monza au cours des saisons suivantes.

Cela, cependant, ne veut pas dire que le partenaire moteur de Red Bull, Honda, n’a pas gagné à Monza avec Pierre Gasly dans l’AlphaTauri P1 lors de la course chaotique sous drapeau rouge de l’année dernière.

Cette année, Verstappen estime que ce sera Mercedes qui sera de retour dans le siège des livres avec un avantage de puissance sur Red Bull et son moteur Honda.

“Je m’attends à ce que Monza convienne à Mercedes car ce n’est pas notre meilleure piste ces dernières années, mais cette année nous sommes plus compétitifs donc on ne sait jamais”, a déclaré Verstappen.

“Si nous continuons ce que nous avons fait, en travaillant bien ensemble en équipe et en s’attachant à chaque petit détail, nous pourrons être compétitifs, mais Mercedes pourrait avoir un avantage sur nous en matière de vitesse de pointe.”

Mais alors que le Néerlandais pense que Mercedes est le favori de Monza, il estime en général qu’il n’y a pas grand-chose entre Red Bull et Mercedes.

Lors de sa dernière participation au Grand Prix des Pays-Bas, il a remporté la course devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas pour reprendre la tête du championnat des pilotes par trois points.

C’est pourtant Mercedes qui détient l’avantage au classement Constructeurs.

Verstappen a ajouté : « Je ne pense pas que nous ou Mercedes ayons un gros avantage sur l’autre.

De Zandvoort à l’Italie Bonjourno @Max33Verstappen ! pic.twitter.com/WDXLadNoF0 – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 7 septembre 2021

« À Zandvoort, vous avez pu voir lors des qualifications et de la course que nos deux voitures sont très proches et Lewis a exercé une pression pendant toute la course, ce qui signifiait que nous ne pouvions pas nous permettre de commettre des erreurs sur la piste, dans la voie des stands ou sur le mur des stands, et nous ne l’avons pas fait.

« Je pense que ce sont les détails les plus fins où vous pouvez faire la différence. Lorsque vous entrez dans un week-end de course, vous devez travailler dur en équipe sur les réglages et peaufiner les petits détails, c’est là que les gains peuvent être réalisés.

Le patron de l’équipe, Christian Horner, pense également que Monza, ainsi que l’Autodrom de Sotchi qui suit le Grand Prix d’Italie, feront tous deux le jeu de Mercedes.

Après cela, cependant, il estime que le reste de la saison rebondira entre les deux équipes.

“Je pense que leur ensemble voiture et moteur a toujours été historiquement très fort sur ces deux sites et ils ont été des sites plus faibles pour nous”, a déclaré le patron de l’équipe.

«Je m’attends donc à ce qu’ils aient l’avantage lors des deux prochaines, mais après cela devrait être serré, j’espère certainement.

“Les deux prochains week-ends pour nous consistent à essayer de limiter les dégâts autant que possible et d’extraire autant de la voiture que possible.”