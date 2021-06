Max Verstappen se prépare pour une Mercedes “très forte” en France

Le leader du championnat du monde Max Verstappen se méfie d’une riposte de Mercedes en France sur un circuit de course plus traditionnel.

Verstappen et Red Bull sont en tête des deux classements du Championnat du monde après les six premières manches et maintenant tous les regards sont tournés vers s’ils peuvent continuer à prendre le dessus sur Mercedes maintenant que le calendrier est passé des circuits urbains de Monaco et de Bakou, s’est avéré être une faiblesse pour les Flèches d’Argent.

“Je me sens bien”, a déclaré Verstappen via son site officiel avant la septième manche en France.

“Mais je suis sûr que Mercedes sera à nouveau très forte sur les pistes ‘normales’, donc nous devons continuer à pousser et continuer à nous améliorer jusqu’à la fin parce que ce n’est jamais assez.

« Jusqu’à présent, la saison a été plutôt bonne pour nous, mais nous devons nous rappeler qu’il y a encore beaucoup de courses devant nous. Je suis content des résultats de course que nous avons obtenus jusqu’à présent et que nous menons le championnat, mais nous devons aussi être là en tête à Abu Dhabi, c’est tout ce qui compte.

𝐓𝐫𝐢𝐩𝐥𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 🇫🇷🇦🇹🇦🇹 Envoi complet dans le sud de la France et retour à la maison 💪 #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/bONlJ2zLoD – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 14 juin 2021

La piste Paul Ricard ouverte avec d’énormes zones de dégagement représente un contraste frappant avec la nature étroite des circuits urbains de Monte Carlo et de Bakou, quelque chose que Verstappen trouvera “bizarre” de s’adapter ce week-end.

« Le Circuit Paul Ricard est une piste rapide. Verstappen résumé.

« Il y a quelques virages rapides vers la fin du tour et vous devez également faire très attention à la dégradation des pneus.

« Il y a aussi beaucoup de ruissellement donc parfois c’est un peu bizarre parce qu’il y a tellement d’espace, ce qui est bien sûr complètement différent des deux circuits urbains que nous venons de parcourir.

« J’ai hâte de retrouver le Paul Ricard et, espérons-le, de monter sur la plus haute marche du podium.

