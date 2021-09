Max Verstappen se “sentera toujours bien” s’il perd le combat pour le titre

Max Verstappen dit que lui et Red Bull se sentiront toujours « bien » même s’ils ne remportent pas le championnat du monde cette saison.

Avec seulement sept courses à disputer dans la campagne 2021, le Néerlandais mène Lewis Hamilton de cinq points en tête du Championnat Pilotes, tandis que son équipe est P2 chez les Constructeurs, à 18 points de Mercedes.

Étant donné que Verstappen est actuellement en tête et a sans doute eu une voiture plus puissante que le septuple champion du monde au cours de l’année, ne pas décrocher son premier titre serait un coup dur.

S’il dit qu’il veut, bien sûr, triompher cette saison, le faire avant que le règlement ne change ne lui donne aucune motivation supplémentaire et il pense que lui et son équipe seront quand même heureux à la fin de l’année.

“Pour moi personnellement, cela n’a pas vraiment d’importance”, a-t-il déclaré. Autocar lorsqu’on lui a demandé si battre Mercedes avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation serait particulièrement satisfaisant.

« Vous voulez gagner chaque année, n’est-ce pas ? Mais bien sûr, ces dernières années, Mercedes a été très dominante. Et je pense que la façon dont nous avons changé les choses avec Honda par rapport à l’année dernière est déjà une grande réussite. Mais maintenant que vous vous battez pour le championnat, vous voulez aussi le terminer de la meilleure façon possible.

“Ce serait génial [to win the title] cette année, mais si ça ne marche pas et que nous pouvons dire que nous avons une bonne voiture et que nous avons une chance, ça se sentira bien aussi.

“Je pense que chaque fois que vous vous battez en général, vous savez que vous vous sentez déjà bien.”

Cela ne veut pas dire que Verstappen ne se soucie pas de devenir champion du monde.

En fait, le joueur de 23 ans dit que depuis qu’il a commencé le karting, il rêvait non seulement d’atteindre la F1, mais aussi de remporter des titres une fois là-bas.

“C’est un objectif de toute ma vie depuis le karting”, a-t-il déclaré.

« Vous rêvez d’arriver en Formule 1, mais vous êtes là pour gagner, pas seulement pour concourir. À un moment donné, vous espérez pouvoir vous battre pour le titre, et disons que vous obtenez cette opportunité et gagnez, cela achèverait essentiellement la mission.

“Mais je sais que ce ne sera pas facile, donc nous devons juste rester très concentrés et regarder course par course, puis voir où nous en sommes.”