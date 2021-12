Max Verstappen « s’en fout » de la « concurrence loyale »

L’ancien pilote de F1 devenu expert Christian Danner a clairement exprimé sa frustration envers Max Verstappen, qui, selon lui, joue mal.

Le premier Grand Prix d’Arabie saoudite a produit plusieurs moments controversés entre les protagonistes du titre Verstappen et Lewis Hamilton, ce qui a valu à Verstappen une pénalité combinée de 15 secondes.

10 secondes de cela ont été engagées lorsque Verstappen a ralenti sur l’ordre de Red Bull pour laisser Hamilton prendre la tête, mais à la place, Hamilton est entré dans le dos de lui, après avoir également ralenti et s’est caché derrière le Néerlandais.

Les commissaires sportifs ont jugé Verstappen fautif après avoir jugé qu’il avait freiné, provoquant ainsi le contact.

Et c’est ce moment en particulier qui a irrité Danner, qui a effectué 36 départs dans sa carrière en Formule 1.

« Ce que je ne peux vraiment pas accepter, c’est le fait que Verstappen ait vraiment fait un test de freinage. Il a donc freiné, n’a pas simplement conduit sur le côté et a cédé la place, mais a en fait freiné pour tout gâcher », a-t-il déclaré à Motorsport-Magazin.com.

« Il n’y a aucun moyen qu’il freine, non ! Et que dit le rapport de la FIA ? Il décélère avec 2,7 G et avec autant de pression de freinage… 69 bars ! Il faut vraiment appuyer sur la pédale pour avoir 69 bars ! Et pour ne pas appeler ça un test de freinage, c’est un peu comme dire : « On va carboniser le spectateur maintenant » ».

Red Bull pensait que Hamilton essayait de rester derrière Verstappen plutôt que de passer pour gagner le DRS, puisque la ligne de détection approchait.

C’est quelque chose que Hamilton a admis plus tard, et Danner a averti les deux pilotes que les commissaires sportifs en auraient bien sûr été au courant.

« Les stewards de nos jours ne sont plus si stupides qu’ils ne sont que des gens qui se promènent en veste et boivent du champagne », a-t-il déclaré.

« Il ne leur a pas échappé qu’aucun des deux conducteurs ne voulait que le point de mesure du DRS soit contre eux.

« En d’autres termes, faites en sorte que vous soyez celui qui se trouve au prochain point de mesure du DRS derrière Hamilton. Parce qu’alors vous avez le DRS dans la ligne droite suivante et vous pouvez le doubler à nouveau.

« Ils ont réussi à s’entendre dans la mesure où ils ont terminé la course, mais il y a déjà une tendance claire: le jongleur de boîtes à trucs n’est pas Hamilton. »

Christian Horner, directeur de Red Bull, a cependant déclaré qu’il croyait que Hamilton peut également être « très rusé » sur la piste, arguant que le doigt ne peut donc pas toujours être pointé verstappen.

Danner a réaffirmé qu’il n’en était pas si sûr.

« Verstappen est celui qui pénètre déjà très profondément dans le sac de tricks, comme cela a été démontré à maintes reprises, atteignant même la zone où cela n’a plus l’air si beau », a-t-il poursuivi.

Verstappen et Hamilton se dirigent maintenant vers l’ultime décision du championnat à Abu Dhabi, qui devrait arriver sur le circuit de Yas Marina à égalité avec 369,5 points.

Mais compte tenu de ce qui s’est passé en Arabie saoudite, on craint qu’une collision ne décide du titre en faveur de Verstappen, car il détient la tête en raison de plus de victoires en course cette saison.

Et c’est un scénario que Danner peut malheureusement envisager, puisque Verstappen, selon lui, a fait preuve d’un mépris total pour la « concurrence loyale ».

« Tout le monde dit maintenant que la compétition doit être équitable », a déclaré Danner du GP d’Abu Dhabi.

« Mais Verstappen s’en fout – et s’il le faut, il fouillera dans son sac à malices, le tiroir le plus bas. »