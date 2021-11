Max Verstappen s’en prend à l’amende de ceinture de sécurité de Lewis Hamilton

Max Verstappen a déclaré sarcastiquement qu’il envisagerait de desserrer ses ceintures de sécurité plutôt que de toucher une voiture rivale à l’avenir, car c’est « moins cher ».

Alors que Verstappen et son rival pour le titre Lewis Hamilton ont été occupés sur la bonne voie, se disputant le championnat des pilotes 2021, ils ont également occupé les commissaires.

Le Brésil en particulier les a vus faire des heures supplémentaires, en grande partie à cause de l’échec de l’aileron arrière de la Mercedes W12 de Hamilton à un test DRS, bien que cela soit finalement allé plus loin que cela.

Verstappen a été filmé en train de toucher cet aileron arrière dans le parc fermé, et bien que les commissaires aient déterminé qu’il n’était pas en faute pour avoir échoué au test, ils lui ont infligé une amende de 50 000 €.

Hamilton était également en guerre ce week-end de course, exclu des résultats de qualification pour ce problème d’aileron arrière, alors qu’il avait déjà une pénalité de cinq places sur la grille pour avoir pris un nouveau moteur à combustion interne.

Et pour couronner le tout, il a été condamné à une amende de 5 000 € pour avoir enfreint la réglementation sur la ceinture de sécurité, et 20 000 € supplémentaires suspendus jusqu’en 2022.

Donc, tout bien considéré, Verstappen a fait une comparaison sarcastique entre les pénalités.

« Je n’ai plus le droit de toucher à un aileron arrière, c’est sûr. Si vous le faites, vous devrez payer une grosse amende, mais apparemment c’est moins cher de conduire sans les courroies. Alors je vais y réfléchir », a-t-il déclaré dans une interview avec DAZN, cité par Soymotor.com.

Il ne reste plus que deux manches de la saison 2021 et la course au titre a le potentiel d’aller jusqu’au Grand Prix d’Abou Dhabi, qui met fin à la saison.

Avant cela, Verstappen aura l’opportunité de remporter un premier titre de champion des pilotes lors du premier Grand Prix d’Arabie saoudite, prenant huit points d’avance sur Hamilton jusqu’au week-end de course.

L’équipe Mercedes d’Hamilton devrait en théorie être la favorite pour gagner.

Alors que Mercedes et Red Bull étaient à peu près au même niveau au Qatar pour la vitesse en ligne droite, Hamilton utilisera le moteur à combustion interne qu’il a fait ses débuts au Brésil avec un effet dominant.

Cependant, avec les groupes motopropulseurs Mercedes connus pour se dégrader avec le kilométrage, il reste à voir à quel point il sera puissant en Arabie saoudite.

