Max Verstappen sera meilleur maintenant après le premier titre

Maintenant que Max Verstappen a décroché son premier titre, Alain Prost pense que le Néerlandais ne fera que s’améliorer à partir d’ici.

Verstappen s’est retrouvé dans des machines de F1 qui pourraient se battre pour un championnat du monde pour la première fois en 2021, mais en se battant contre le septuple champion Lewis Hamilton pour cet honneur, la pression ne devient pas beaucoup plus grande.

Tout au long de la saison, Verstappen n’a pas faibli sous cette pression, s’assurant le titre après un dépassement dans le dernier tour sur Hamilton lors du Grand Prix d’Abou Dhabi, qui mettait fin à la saison.

Les questions ont été posées à Verstappen et s’il pouvait s’en sortir pour devenir champion du monde, mais il a réussi.

Et donc, parlant d’expérience en tant que quadruple champion du monde, Prost conseille à Verstappen d’exceller à partir d’ici.

S’adressant à Motorsport.com, Prost a déclaré : « Il a réalisé une saison parfaite.

« Je me souviens quand il a débuté en F1, on disait très souvent : ‘Il a la vitesse, il a tout, mais il en fait peut-être un peu trop et fait des erreurs à cause de ça’.

« C’est normal quand on est jeune. Maintenant, il ne fait que s’améliorer et cette année, il n’a pas fait beaucoup d’erreurs. Peut-être celui des qualifications à Djeddah, mais il attaquait tellement que ça peut arriver. Il était prêt à atteindre le sommet.

« Avec un titre mondial en poche, vous conduisez et pensez différemment. Dès que vous en gagnez un, la pression est moindre. Il saura encore mieux quand attaquer et quand prendre moins de risques, et au final il sera un meilleur pilote.

En fin de compte, la bataille épique pour le titre entre Hamilton et Verstappen s’est terminée par une controverse, non pas via l’un ou l’autre des pilotes, mais en raison d’un redémarrage controversé de la voiture de sécurité dans le dernier tour, où seuls les coureurs doublés entre Verstappen en P2 et le leader Hamilton ont été libérés pour se défaire. .

Cependant, si l’on considère la saison dans son ensemble, Prost pense que 2021 sera la meilleure saison de Formule 1 à ce jour.

« Je pense que si vous avez une vue d’ensemble, oui », a-t-il répondu à la suggestion que 2021 soit la meilleure saison de F1.

« J’entends par là le spectacle, le sport, l’aspect humain, la popularité de la F1 et le fait que les jeunes commencent à la suivre. Alors oui, c’est définitivement la meilleure saison de l’histoire.

En fin de compte, quelqu’un a dû perdre à la fin de cette campagne palpitante, et c’était Hamilton de la manière la plus déchirante des modes, impuissant à arrêter Verstappen avec des pneus plus frais au cours de ce dernier tour, ayant contrôlé une grande partie de la course avant la voiture de sécurité.

Et alors que c’est Verstappen qui est devenu champion, Prost ne pouvait pas choisir un champion plus digne entre les deux cette saison.

« Les deux méritaient d’être champions du monde et nous ont offert un spectacle incroyable cette année », a déclaré Prost.

« Au final, c’est bon pour la Formule 1 et c’est bon pour Max, je suis très heureux pour lui.

« Pour Lewis, c’est un peu triste, c’est sûr, d’autant plus que c’est la meilleure saison de Formule 1 grâce à Max. Cette année, vous ne pouvez pas choisir entre Max et Lewis, vous devez les juger tous les deux. Ils sont égaux.

« Vous pouvez tout commenter, parler de Silverstone par exemple, mais au final, ils méritaient tous les deux ce titre mondial. »

