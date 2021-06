Max Verstappen sort des derniers essais à Bakou

Max Verstappen a subi un revers avant la qualification pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan après une chute lors des derniers essais à Bakou.

Tout semblait rose dans le camp Red Bull après les essais de vendredi alors que Verstappen et son coéquipier Sergio Perez se sont relayés en tête des feuilles de temps respectives des FP1 et FP2, tandis que leurs rivaux les plus proches, Mercedes, étaient massivement en retrait.

Mais la course de samedi n’a pas connu le meilleur des départs pour les leaders du Championnat du monde puisque Verstappen a mis fin prématurément à sa séance, s’écrasant au virage 15.

Max Verstappen. #AzerbaijanGP pic.twitter.com/K3ZXlK8aPu – Krampon F1 (@F1Krampon) 5 juin 2021

Vendredi, les téléspectateurs auraient vu Charles Leclerc avoir le même accident contre la barrière mais, contrairement à Leclerc, Verstappen n’a pas pu ramener sa voiture dans la voie des stands pour un nouvel aileron avant et un contrôle.

Après avoir été incapable de sortir correctement de la barrière et de reprendre la route, Verstappen a été contraint de s’éteindre et de sortir de la voiture, une voiture médicale le ramenant au garage Red Bull.

Il restait encore plus de la moitié de la session avec le Néerlandais qui a connu son blocage et sa chute, ce qui lui a coûté un temps de piste crucial avant ce qui semble être une autre bataille pour la pole position pour lui.

La séance a repris avec 25 minutes au compteur après que le véhicule de dépannage ait récupéré la RB16 de Verstappen.

