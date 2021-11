Max Verstappen suggère que Daniel Ricciardo pourrait ne pas l’égaler dans le Red Bull actuel

Max Verstappen estime que son expérience supplémentaire lui a permis de gagner plus de vitesse chez Red Bull, ce qui rend sa comparaison avec Daniel Ricciardo injuste.

Les deux hommes étaient largement considérés comme ayant été à égalité dans leur temps ensemble chez Red Bull, Ricciardo ayant dominé son coéquipier en 2016 (bien que Verstappen ait quitté Toro Rosso quelques courses en) et 2017, avant le Le Néerlandais a vaincu l’avantage dans l’équipe face à son coéquipier en 2018.

Ricciardo est rapidement parti pour Renault à temps pour 2019, que le directeur de l’équipe Christian Horner a décrit à l’époque comme l’Australien « fuyant un combat » avec le jeune talentueux, ce que l’Australien a fermement nié après son déménagement.

Les coéquipiers ultérieurs de Verstappen ont eu du mal à suivre son rythme dans l’ensemble, et l’actuel leader du Championnat du monde pense que son temps à côté de Ricciardo l’a vu s’améliorer tout au long, ce qui rend difficile de déchiffrer à quel point ils sont maintenant bien assortis.

Tours menés en #F1 2021 : Verstappen – 504

Hamilton – 154

Bottas – 76

Ocon – 65

Leclerc – 60

Ricciardo – 48

Perez – 34

Norris – 31

Sainz – 12

Vettel – 4

Alonso – 2 pic.twitter.com/pwdGwLrgnu – PlanetF1 (@Planet_F1) 30 octobre 2021

« Je pense que je me suis aussi amélioré finalement, car j’ai de plus en plus d’expérience », a déclaré Verstappen à GP Racing, cité par RacingNews365. « Donc, je trouve également difficile de comparer vraiment équitablement, vous savez.

« Je trouve un peu injuste de dire qu’il était peut-être plus proche, et je pense qu’il y a beaucoup de choses là-dedans. »

Compte tenu de l’écart d’âge et du temps passé en Formule 1, Verstappen attribue son augmentation de vitesse au fait de passer plus de temps dans la voiture – ayant eu une expérience limitée en monoplace lorsqu’il est passé en F1 en premier lieu.

« Bien sûr, à l’époque, Daniel est, vous savez… il est encore un peu plus âgé et plus expérimenté, mais je pense que j’ai acquis beaucoup d’expérience ces dernières années, alors qu’au début, bien sûr, j’étais encore assez nouveau. et je n’avais pas vraiment beaucoup d’expérience en course automobile, car j’ai passé un an en F3, essentiellement un an chez Toro Rosso, puis je suis passé chez Red Bull », a-t-il ajouté.

« Et je pense vraiment que c’est là que le grand saut a commencé à se produire, ce qui, je pense, est un processus naturel au cours des cinq premières années de votre carrière en F1. »

Verstappen et Ricciardo sont toujours de bons amis, le pilote désormais McLaren ayant remporté sa première victoire depuis son départ de Red Bull à Monza plus tôt cette saison.

Pendant ce temps, la victoire de l’actuel pilote Red Bull à Austin lui a permis de 12 points d’avance sur Lewis Hamilton dans la lutte pour le championnat du monde de cette saison.